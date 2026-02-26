Polonia acuză Rusia și Belarus că îi trimit migranți prin tuneluri subterane

Autoritățile de frontieră din Polonia semnalează o intensificare a metodelor de război hibrid atribuite regimului de la Minsk. Potrivit oficialilor, structurile de securitate au descoperit utilizarea unor tuneluri complexe, consolidate, prin care migranți sunt trecuți clandestin peste graniță, în interiorul Uniunii Europene, informează united24media.com.

Autoritățile poloneze denunță o nouă escaladare a tacticilor de război hibrid atribuite regimului de la Minsk: folosirea unor tuneluri consolidate pentru a facilita trecerea ilegală a migranților în Polonia.

Mai exact, polițiștii de frontieră din voievodatul Podlaskie (o regiune aflată la nord-estul Poloniei, la granița cu Belarus și cu Regiunea Kaliningrad din Federația Rusă) au descoperit, pe parcursul anului 2025, patru tuneluri separate în apropierea graniței. Descoperirile indică o posibilă schimbare de strategie, de la tentative sporadice de trecere la dezvoltarea unei infrastructuri subterane foarte bine puse la punct.

Surse din zona de securitate și oficiali polonezi susțin că realizarea acestor pasaje subterane ar fi necesitat competențe inginerești avansate, comparabile cu cele întâlnite în rândul unor grupări militante din Orientul Mijlociu.

De asemenea, ministrul adjunct de interne, Czesław Mroczek, a afirmat că apelul la specialiști externi ar fi fost determinat de eficiența crescută a barierelor de suprafață instalate de Polonia la frontieră. Analiștii în domeniu consideră că structurile ar fi fost proiectate cu sprijinul unor experți ai Hamas, pentru a rezista condițiilor dificile ale solului din zona de graniță.

Autoritățile poloneze au făcut publice noi detalii tehnice care conturează amploarea și sofisticarea tunelurilor descoperite la graniță, subliniind complexitatea acestor construcții subterane.

Imaginile video analizate de anchetatori arată galerii cu o înălțime de aproximativ 1,5 metri, consolidate cu structuri de beton, o metodă asociată frecvent rețelelor subterane dezvoltate de organizația militantă Hamas. Modul de armare sugerează o planificare atentă și resurse considerabile investite în realizarea acestor pasaje.

Unul dintre cele mai importante tuneluri, identificat în decembrie 2025, traversa aproximativ 50 de metri pe sub teritoriul Belarusului și ieșea la circa 10 metri dincolo de linia de frontieră, în interiorul Poloniei.

Descoperirea a avut un impact semnificativ: forțele de ordine au interceptat 180 de migranți, majoritatea provenind din Afganistan și Pakistan, care încercau să utilizeze pasajul pentru a intra ilegal în țară.

Locotenent-colonelul Katarzyna Zdanowicz a explicat, într-o declarație acordată publicației The Telegraph, că sistemele moderne de supraveghere instalate la frontieră permit reacții rapide inclusiv în fața unor tentative de trecere prin subteran.

„Măsurile de securitate fizice și electronice, precum camerele cu termoviziune și sistemele de detecție, ne oferă capacitatea de a interveni imediat în cazul oricărei încălcări a frontierei de stat”, a precizat Zdanowicz.

Particularitățile de construcție ale tunelurilor au atras atenția experților în securitate, care au făcut comparații cu infrastructuri similare utilizate de grupări sprijinite de Iran.

Istoricul și strategul militar american Lynette Nusbacher a declarat pentru aceeași publicație că know-how-ul necesar pentru săparea unor astfel de tuneluri adânci își are originile în Orientul Mijlociu. Potrivit acesteia, regiunea este recunoscută pentru expertiza tehnică în dezvoltarea unor asemenea rețele subterane complexe.

„Așadar, dacă doriți specialiști în săparea tunelurilor adânci, acolo trebuie să căutați”, a puncrat Lynette Nusbacher.

Maiorul Rob Campbell, expert în fortificații și fost inginer al armatei britanice, a analizat imaginile provenite din tunelurile descoperite în Polonia și a avansat ipoteza implicării unor „specialiști din Hamas sau din Jihadul Islamic Palestinian”. În opinia sa, nivelul de sofisticare al construcțiilor sugerează expertiză acumulată în teatre de conflict unde infrastructura subterană a fost utilizată intens în scopuri militare.

O confirmare a venit din partea colonelului în rezervă Sarit Zehavi, fost ofițer de informații israelian. Aceasta a subliniat că, deși grupările pro-iraniene rămân principalii suspecți în astfel de scenarii, priceperea necesară realizării unor asemenea structuri ar putea aparține și altor actori regionali. Printre posibilele surse de expertiză, Zehavi a menționat milițiile kurde sau elemente rămase din Statul Islamic.

În paralel, utilizarea migrației ca instrument de presiune geopolitică s-a conturat, încă din 2021, ca o componentă constantă a strategiei hibride atribuite autorităților din Belarus și aliaților lor, îndreptată împotriva Letonia, Poloniei și a altor state baltice, precum și împotriva Uniunea Europeană.

Pe 14 ianuarie, Ministerul Apărării din Letonia a anunțat că serviciile de securitate belaruse ar fi fost implicate direct în facilitarea migrației ilegale către spațiul comunitar. Comunicatul oficial invocă probe colectate de forțele armate și autoritățile de frontieră letone, potrivit cărora migranții ar fi fost transportați cu vehicule militare belaruse și escortați de polițiști de frontieră.

Mai mult, autoritățile letone susțin că unele persoane depistate la graniță aveau asupra lor echipamente și documente asociate unei unități de informații din Belarus.

Aceste elemente sunt prezentate drept indicii ale unei campanii mai ample de presiune hibridă, menită să destabilizeze securitatea regională și să testeze capacitatea de reacție a statelor din flancul estic al Uniunii Europene, a concluzionat sursa menționată.