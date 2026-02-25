Modi și Netanyahu, noi discuții strategice la Ierusalim într-un moment de tensiuni majore în Orientul Mijlociu

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, urmează să ajungă miercuri în Israel pentru o vizită de două zile, într-un context regional marcat de tensiuni crescânde legate de posibilitatea unui conflict militar între Statele Unite și Iran, potrivit Reuters.

Vizita este prezentată de oficialii ambelor state drept o oportunitate de consolidare a relațiilor bilaterale, cu accent pe cooperarea în domenii precum inteligența artificială și apărarea.

Vizita lui Narendra Modi marchează continuarea dialogului la nivel înalt dintre India și Israel. Liderul indian a devenit în 2017 primul prim-ministru din istoria Indiei care a efectuat o vizită oficială în Israel.

Atunci, Modi și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut o apariție publică notabilă la Haifa, unde au fost fotografiați plimbându-se desculți pe plajă.

La aproape nouă ani de la acel moment, ambii lideri se află încă în funcție. Potrivit unui oficial guvernamental israelian, vizita actuală ar urma să „deschidă calea pentru noi parteneriate și colaborări în numeroase domenii”.

Un reprezentant al ministerului israelian de externe a declarat că relațiile bilaterale se află „în pragul unei îmbunătățiri semnificative”.

Agenda vizitei include discuții privind inteligența artificială și cooperarea în domeniul apărării, într-o perioadă în care Israelul urmărește extinderea exporturilor sale militare.

De asemenea, Modi este așteptat să susțină un discurs în Knesset, parlamentul israelian, și să depună o coroană de flori la Yad Vashem, memorialul oficial al Holocaustului din Israel.

Vizita are loc pe fondul desfășurării unei forțe navale extinse a Statele Unite în apropierea coastelor Iranului, în contextul blocajului negocierilor privind programul nuclear al Teheranului.

Pentagonul a anunțat, de asemenea, trimiterea unui portavion în Marea Mediterană, cu destinația spre zona de coastă a Israelului.

Un posibil atac american asupra Iranului ar putea genera reacții din partea Teheranului, inclusiv împotriva Israelului sau a facilităților militare americane din statele arabe din Golf.

Situația este urmărită cu atenție la New Delhi, având în vedere că milioane de cetățeni indieni trăiesc și lucrează în regiune, contribuind anual cu remitențe de miliarde de dolari la economia Indiei.

Kabir Taneja, analist în cadrul Observer Research Foundation, a declarat că autoritățile indiene nu doresc o escaladare militară. „New Delhi nu vrea să vadă un conflict în regiune”, a spus acesta.

Referindu-se la mesajele diplomatice transmise anterior, Taneja a adăugat: „Sunt sigur că astfel de mesaje au fost transmise în trecut și vor fi transmise și în timpul acestei vizite”.

Un oficial israelian din ministerul de externe a indicat că, pe lângă cooperarea bilaterală, este probabil ca discuțiile să includă și „un aspect regional”.

Într-o declarație făcută în cadrul unei ședințe de cabinet, Benjamin Netanyahu a descris India ca parte a unui posibil „ax” de națiuni cu viziuni similare. „(Cooperarea noastră) poate produce rezultate importante și, desigur, poate asigura reziliența și viitorul nostru”, a afirmat Netanyahu. Premierul israelian a făcut referire la provocările reprezentate de ceea ce a numit „axa radicală șiită” și „axa sunnită radicală emergentă”, menționând Iranul ca teocrație șiită.

Kabir Taneja a subliniat că India manifestă interes pentru echipamentele militare israeliene, însă ar putea evita implicarea într-o alianță formală. Potrivit analistului, New Delhi rămâne prudentă din cauza tradiției sale de nealiniere în afacerile internaționale.