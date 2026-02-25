CCR analizează sesizarea AUR privind Consiliile TVR și SRR

Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să dezbată miercuri sesizarea depusă de AUR, care contestă modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române (TVR) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Partidul susține că distribuția locurilor în aceste structuri nu respectă echilibrul politic rezultat în urma alegerilor parlamentare și că procedura a ignorat proporția reală a grupurilor parlamentare.

AUR reclamă faptul că, deși a depus propuneri pentru două poziții de membri titulari și două poziții de membri supleanți în consiliile celor două instituții, a primit doar un singur loc, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni cu un număr mai mic de parlamentari, au obținut o reprezentare egală sau mai mare.

În opinia partidului, acest lucru contravine prevederilor Constituției, în special articolele 1 alin. (3) și (5), și legislației în vigoare, inclusiv Legea 41/1994, care stipulează că desemnarea membrilor consiliilor trebuie să țină cont de configurația politică a Parlamentului.

„Sesizarea noastră vizează încălcarea flagrantă a prevederilor legale și a principiilor constituționale. Comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre propunerile AUR, iar plenul reunit a validat componențe care nu reflectă proporțiile reale din Parlament”, se arată într-un comunicat transmis de partid.

Reprezentanții AUR susțin că modul în care s-au făcut numirile nu doar că afectează principiul echilibrului politic, dar poate influența și funcționarea corectă a instituțiilor publice de radio și televiziune.

Partidul mai arată că echilibrul politic este esențial pentru asigurarea transparenței și independenței Consiliilor de Administrație, care au atribuții în numirea directorilor generali și în supravegherea activității celor două instituții publice.

În opinia AUR, distribuția actuală favorizează anumite formațiuni politice și creează un dezechilibru ce poate submina reprezentarea democratică în structurile de conducere ale TVR și SRR.

Sesizarea depusă la CCR are ca obiect analizarea legalității hotărârilor Parlamentului privind validarea membrilor consiliilor. Partidul solicită instanței constituționale să constate neconstituționalitatea acestora și să dispună refacerea procedurii de numire, astfel încât componența să reflecte proporțiile politice reale.

Miercuri, judecătorii Curții Constituționale vor dezbate sesizarea și vor evalua dacă procedura parlamentară a respectat sau nu legislația și principiile constituționale referitoare la reprezentarea proporțională a grupurilor parlamentare. Audierile și analiza vor include argumentele prezentate de AUR și răspunsurile Parlamentului privind modul în care au fost validate numirile în consiliile TVR și SRR.