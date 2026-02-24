Politica

AUR amenință că blochează toate proiectele primarului general, Ciprian Ciucu

AUR amenință că blochează toate proiectele primarului general, Ciprian CiucuAUR. Sursa foto: Captură video/Facebook
AUR vrea să blocheze toate proiectele primarului general, Ciprian Ciucu. Formațiunea politică a anunțat că nu va vota niciun demers și acuză că influențe și jocuri obscure politice. Cei de la AUR au spus că ședința CGMB, care fusese convocată de PSD și PUSL, și ar fi trebuit să aibă loc, azi, la ora 11.00, a fost anulată de Ciucu.

AUR amenință că blochează toate proiectele primarului general, Ciprian Ciucu

„În spatele acestor mişcări nu stă vreo preocupare reală pentru oraş, ci un joc de putere pentru funcţii, influenţă şi control asupra instituţiilor şi resurselor publice. AUR nu va participa la acest joc murdar. Noi am fost şi suntem gata să votăm orice proiect care aduce un beneficiu concret bucureştenilor. Am fi votat fără ezitare propunerea privind scutirea de la plata tarifului la apă caldă pentru cei care nu primesc efectiv apă caldă, indiferent cine ar fi iniţiat-o.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook

„Am fi votat și auditu STB și Termoenergetica”

Am fi votat şi auditul la STB şi Termoenergetica propus de primarul Ciucu, dacă acesta ar fi acceptat să suspende orice majorare de tarif pentru călătoriile STB până la finalizarea auditului”, a transmis conducerea celor de la AUR într-un comunicat.

Care mai precizat că voturile date de cei cinci consilieri vor ține cont de impactul pe care le vor avea proiectele asupra locuitorilor Capitalei.

„Capitala României nu poate fi ținută ostatică”

„Cei cinci consilieri AUR din CGMB vor vota exclusiv în funcţie de impactul real asupra vieţii bucureştenilor. În timp ce PNL, USR şi PSD se acuză reciproc şi îşi blochează şedinţele, realitatea din oraş rămâne aceeaşi: mii de oameni fără apă caldă, infrastructură degradată, administraţie paralizată

Capitala României nu poate fi ţinută ostatică pentru negocieri politice. Bucureştenii nu au nevoie de alianţe conjuncturale şi jocuri de culise. Au nevoie de soluţii şi de implementarea soluţiilor. AUR va susţine orice măsură serioasă care rezolvă problemele oraşului, indiferent de cine o propune”, se mai precizează în comunicatul respectiv,

