Blocaj politic în Capitală: atac USR la Ciprian Ciucu. Document

„Luna de miere” a noului primar general pare să se fi încheiat în București, unde așteptata majoritate politică a acestuia pare să stea pe un butoi de pulbere, după ultima directivă transmisă de Ciprian Ciucu aparatului din subordine.

Astfel, se pare că intransigența în blocarea accesului la informații din cadrul PMB pentru consilierii generali a stârnit reacții vehemente chiar din partea celor care ar trebui să îi fie aliați de încredere.

Mai exact, un document intern, care a circulat zilele acestea în mediul politic, indică un nou filtru birocratic impus de liderul liberal propriilor subordonați din cadrul Municipalității.

Prin Nota de serviciu nr. 10, emisă vineri, 20 februarie, edilul impune direcțiilor de specialitate să nu transmită „date, informări și documente” consilierilor locali din CGMB, în ciuda prevederilor clare ale Codului Administrativ.

Reacțiile nu au întârziat să apară, surprinzător chiar din partea organizației USR Sector 6, care, cel puțin teoretic, este cea mai apropiată de Ciprian Ciucu, în calitatea acestuia de fost primar al subunității vestice a Bucureștiului.

Într-o postare publicată ieri pe facebook, filiala USR acuză: „Controlul total și personal al informației este un gest îngrijorător într-o societate democratică”.

Mizele par a fi inclusiv de natură legală: „În afară de faptul că nu ar trebui să intervină în activitatea administrativă a subordonatelor (deci sub acest aspect, Nota de Serviciu de mai jos pare nelegală, în pofida faptului că face trimitere la Codul Administrativ), primarul trebuie să coopereze cu consilierii, nu să le filtreze sau cenzureze accesul la informație. În ce sens Codul admnistrativ ar trebui să susțină o astfel de decizie de opacizare a informației, nu este deloc clar din textul Notei.”

„Domnule Primar General Ciprian Ciucu, sper că documentul de mai jos este o regretabilă scăpare, pe care o veți repara în cel mai scurt timp, nu un reflex al unei atracții nesănătoase către opacitate față de consilieri și față de public, în general” anunță mesajul USR la finalul postării.

Sursele noastre susțin că scandalul este doar la început, reacția USR venind ca o replică la numirea consilierului general Ștefan Florescu (PMP) în funcția de Administrator public al Sectorului 6, în încercarea de includere a celor 3 reprezentanți ai formațiunii din CGMB în „echipa” lui Ciprian Ciucu.

Problema este că respectiva funcție ar fi fost promisă USR, conform algoritmului, iar nerespectarea înțelegerii politice ar fi stârnit furia liderului pe București al formațiunii, Vlad Voiculescu.

Ciprian Ciucu și-a anunțat public, în mod repetat, refuzul de a negocia cu partidele din „legislativul” local, sperând într-o „aliniere” a reprezentanților tuturor formațiunilor în spatele său. Mai mult, acesta a anunțat preluarea modelului fostului primar și președinte, Traian Băsescu, de a cere bucureștenilor, la următoarele alegeri, o majoritate proprie în forul deliberativ.

Asta în condițiile în care majoritatea reclamă, pentru proiectele obișnuite, un număr de 28 de voturi, edilul general spera să atingă, la limită, acest prag, având alături toți cei 12 consilieri ai USR, cei 7 ai PNL, cei 4 ai REPER, cei 3 ai PMP și cei 2 ai Forței Dreptei.

Provocarea constă, însă, în mai multe incertitudini: pe de o parte, USR dă un semnal puternic de nemulțumire prin acuzațiile de încălcare a legii de către primarul Capitalei, pe lângă faptul că în grupul politic nu există întotdeauna o coerență la vot, taberele fiind împărțite între fidelii lui Nicușor Dan și cei ai lui Vlad Voiculescu.

Apoi, grupul PNL este și el fragmentat între facțiunile liberale situate alături sau împotriva tandemului Ilie Bolojan-Ciprian Ciucu. Nici la REPER situația nu este mai roz, micul grup fiind incomplet, urmare a decesului unui consilier, iar validarea înlocuitorului depinde de prezența unui număr de cel puțin 28 de aleși locali în ședință, fapt verificat deja ca nerealizabil la ultima încercare de convocare.

Nici relațiile dintre edil și gruparea controlată de Ludovic Orban (Forța Dreptei) nu sunt încă foarte clare, ceea ce ridică alte semne de întrebare privind stabilitatea unei eventuale majorități.