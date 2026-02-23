USR îl atacă pe primarul general Ciprian Ciucu. Acuzații de controlul asupra informațiilor

Uniunea Salvați România (USR) a criticat într-un comunicat o notă internă atribuită Primăriei Capitalei, document pe care partidul îl consideră un instrument de control excesiv al primarului general Ciprian Ciucu asupra fluxului de informații.

Potrivit partidului, nota ar indica că toate solicitările și documentele adresate consilierilor generali ar trebui să fie aprobate personal de primar înainte de a fi transmise mai departe, ceea ce ar reprezenta o deviere serioasă de la principiile transparenței și colaborării într-o administrație democratică.

Reprezentanții partidului susțin că măsura are potențialul de a transforma activitatea consilierilor într-un proces îngreunat și supus unor filtre discreționare, afectând astfel funcționarea normală a instituției. USR avertizează că, dacă documentele trebuie mai întâi să treacă prin aprobarea primarului, există riscul ca unele solicitări să fie întârziate sau chiar blocate.

„Primarul Capitalei vrea să aprobe toate informările, documentele și datele care ajung la consilierii generali”, a transmis USR, subliniind că centralizarea excesivă poate conduce la limitarea accesului la informație nu doar pentru consilieri, ci și pentru cetățeni sau jurnaliști.

Partidul a atras atenția că nota internă face trimitere la Codul Administrativ, însă aplicarea sa în această formă este discutabilă și, posibil, contrară legii. USR consideră că primarul nu trebuie să intervină în modul în care aparatul administrativ răspunde consilierilor, ci să asigure un cadru de cooperare și transparență.

Mai mult, centralizarea informațiilor poate avea efecte negative asupra transparenței față de public. Dacă nici consilierii nu au acces liber la documente și date, accesul cetățenilor și al presei riscă să fie și mai limitat, reducând posibilitatea de a monitoriza activitatea administrației.

USR a cerut primarului general clarificarea situației și revenirea asupra notei interne, pentru a asigura un flux normal de informații către consilieri și pentru a menține principiile democratice. Partidul a transmis că speră ca documentul să fie doar o eroare administrativă, nu un semn al unui control excesiv asupra fluxului de informații.