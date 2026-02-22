Scandal la Primărie. Ciprian Ciucu acuzat de cenzură, detașări masive și protejarea unor contracte de milioane de euro

Tensiunile au explodat în noul Consiliu General al Municipiului București (CGMB).

Consilierul general AUR, Ovidiu Zară, a lansat un atac dur la adresa actualului primar general, Ciprian Ciucu, acuzându-l de lipsă de transparență, de blocarea accesului la informații și de transformarea consilierilor într-o mașinărie de vot docilă.

Scânteia conflictului s-a aprins joi după-amiază, în urma unei discuții informale între reprezentantul AUR și edilul Capitalei, dar și pe fondul unor dezvăluiri făcute în Comisia de Buget-Finanțe a PMB.

Zară susține că, deși primarul Ciucu a clamat dorința de colaborare, în realitate se așteaptă ca toți consilierii să fie niște simpli „supuși” care să voteze proiectele fără a pune întrebări. „Am jurat că mă voi bate pentru oameni! Nu îmi înșel semenii chiar dacă mor sărac”, a declarat consilierul AUR, refuzând rolul de simplu executant.

18 milioane de lei pentru avocați externi, deși PMB are 78 de juriști. În cadrul Comisiei de Buget-Finanțe, Zară a cerut explicații Direcției Juridice. Așa a aflat că departamentul are 78 de angajați, dar, cu toate acestea, pentru anul în curs se solicită un buget de 18 milioane de lei destinat firmelor de avocatură externe. Aceste contracte ar fi o moștenire lăsată de fostul primar, Nicușor Dan. Zară a catalogat suma drept o „cheltuială inutilă”.

„Ordinul de tăcere” sau cenzura instituțională. Imediat după ce consilierul a pus întrebări incomode despre bugetul direcției juridice, primarul Ciprian Ciucu ar fi emis o notă de serviciu restrictivă. Conform lui Zară, documentul interzice tuturor directorilor din PMB să mai ofere informații sau documente consilierilor generali fără aprobarea expresă a primarului.

Aducerea „oamenilor de casă” de la Sectorul 6. Consilierul AUR acuză o schemă masivă de transferuri de personal. Acesta susține că, de la preluarea mandatului de primar general de către Ciprian Ciucu, nu mai puțin de 47 de angajați au fost detașați de la Primăria Sectorului 6 în cadrul PMB.

Concursuri trucate și directori USR. Zară a ridicat semne de întrebare și asupra modului în care au fost numiți o serie de directori generali din PMB (afiliați USR) pe finalul mandatului lui Nicușor Dan. Acesta susține că numirile s-au făcut cu „binecuvântarea” viceprimarului PNL Stelian Bujduveanu, iar documentele interne ar demonstra acte de corupție în organizarea concursurilor.

Pe lângă acuzațiile administrative, Ovidiu Zară a lansat și un atac la persoană, contrastând parcursul său educațional și de viață cu cel al lui Ciprian Ciucu.

Deranjat de atitudinea conducerii, Zară a subliniat că și-a obținut educația în instituții de stat, prin muncă asiduă timp de 20 de ani, delimitându-se de politicienii cu „școli private de doi lei”, „burse Soros” sau legături cu foști demnitari comuniști.

„Să vă intre bine în cap! Tuturor care mă mai considerați comunist, extremist etc. le spun doar atât: Sunt român, român voi fi, cât pe lume voi trăi!”, și-a încheiat Ovidiu Zară manifestul public.