Politica

Ce vrea PSD de la noul șef al SRI. Profilul candidaților, mai important decât numele

Ce vrea PSD de la noul șef al SRI. Profilul candidaților, mai important decât numele
Numirea viitorilor șefi ai serviciilor de informații revine în prim-planul scenei politice. Președintele Nicușor Dan a confirmat existența unor liste cu posibili candidați pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE) , dar procedura nu a ajuns încă la etapa propunerilor oficiale pentru Parlament. Șeful statului a explicat că există atât o listă extinsă, cât și una restrânsă, cu cinci nume analizate. În acest context, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat criteriile pe care social-democrații le consideră esențiale înainte de votul parlamentar, potrivit România TV.

Întârzieri în numirea șefilor SRI și SIE

La nouă luni de la preluarea mandatului, conducerea serviciilor de informații rămâne neocupată. Nicușor Dan a explicat că procedura este complexă și implică consultări atât politice, cât și instituționale.

Președintele nu a oferit un termen exact pentru nominalizări, precizând că nu vrea să creeze așteptări care să nu poată fi respectate. Decizia finală va fi luată după analize în colaborare cu partidele parlamentare.

Profilul candidaților, mai important decât numele

Sorin Grindeanu a clarificat că PSD nu a propus persoane concrete, ci a stabilit un profil profesional.

„Ne interesează persoane pentru care loialitatea instituțională este necondiționată și care oferă garanții de integritate”, a explicat liderul PSD.

El a insistat pe experiența administrativă și cunoașterea mecanismelor statului ca elemente esențiale.

„Nu am propus niciun nume și nu contează apartenența politică. Este important să cunoască foarte bine arhitectura statului român și să fie pregătiți pentru funcție, nu să învețe pe parcurs ce înseamnă să conduci SRI sau SIE”, a adăugat Grindeanu.

PSD va analiza fiecare propunere în raport cu criteriile stabilite și va decide ulterior dacă va acorda votul în Parlament.

„Ne interesează candidați care să aibă calitățile necesare funcției, indiferent de politică. Pe fiecare nominalizare vom face evaluările noastre și vom decide dacă votăm sau nu”, a mai spus liderul social-democrat.

Decizia finală în Parlament

Conform Constituției, președintele face propunerile pentru șefia serviciilor de informații, iar Parlamentul decide prin vot.

Discuțiile politice continuă, însă calendarul rămâne neclar. Nicușor Dan menționa încă din vară că are câteva variante analizate, urmând ca nominalizările să fie făcute după consultările cu partidele parlamentare.

