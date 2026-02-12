Nicușor Dan: Numirile la SRI și SIE se suspendă. Pentru parchete sunt oameni interesanți

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, într-o conferință de presă, după participarea la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, că este „optimist” în ceea ce privește candidații înscriși pentru conducerea marilor parchete.

„Mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei, și vorbesc cât se poate de serios. Am văzut și comentariile din spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă. Bineînțeles că este un concurs. Oamenii vin cu un plan de management, pe care nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că vor dinamiza”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă Marius Voineag, fost procuror-șef al DNA și candidat acum pentru funcția de adjunct al procurorului general, este „un nume interesant”, președintele a precizat:

„Nu o să intru… vă dați seama, e un concurs care a pornit. Legat de domnul Voineag, mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate eventual o să fie adjunct la o instituție va controla o altă instituție. Asta mi se pare fără niciun fel de fundament”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a mai anunțat că discuțiile privind numirea șefilor Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) „se suspendă în mod deliberat” atunci când alte subiecte și „tensiuni” sunt pe agenda publică.

„În mod deliberat aceste discuţii se suspendă când sunt alte discuţii şi tensiuni în spaţiul public, în zona politică. Acum, haideţi să se termine concursul pentru procurori, bugetul şi să revenim la ele”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că amânarea reprezintă „o analiză de oportunitate” și a refuzat să avanseze un termen concret pentru numiri, subliniind că nu dorește să fie acuzat că „nu se ține” de acesta.