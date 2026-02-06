Justitie

Șeful DNA, despre ultimele cazuri de corupție: Nu am fixat ținte

Comentează știrea
Șeful DNA, despre ultimele cazuri de corupție: Nu am fixat ținteMarius Voineag. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Procurorul-șef DNA, Marius Voineag, a declarat, vineri, despre cazurile răsunătoare care au apărut în ultima perioadă, că acestea nu au fost planificate și, de asemenea, ar urma să mai fie și altele. „Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze nu după un program prestabilit”, a spus acesta, la o emisiune.

Marius Voineag: Cazurile nu au fost programate

Procurorul-șef DNA a afirmat că nu a existat niciun caz programat și a spus că este mulțumit de activitatea procurorilor.

„Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze nu după un program prestabilit (...) Am mers destul de bine, sunt mulțumit”, a explicat acesta, la emisiunea Off The Record.

În ultimele două zile, procurorii DNA au desfășurat percheziții la sediile Primăriilor 3 și 5 din București.

Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 

„Noi nu am fixat ținte”

Marius Voineag a declarat că perchezițiile recente și dosarele deschise la mai multe primării din București nu au fost rezultatul unei acțiuni „programate”, ci consecința maturizării unor anchete începute în ultimii ani. Procurorul-șef DNA a explicat că, în perioada următoare, vor mai apărea și alte cazuri.

„Noi nu am fixat ținte, scopul nostru a fost să avem cazuri de substanță, au ajuns la un nivel de maturitate și cauzele pe care le am deschis în ultimi doi, trei ani de zile. Vor urma și în perioada următoare. DNA se manifestă ca o instituție matură, nu după un șablon sau după un profil prestabilit al cuiva”, a adăugat acesta.

DNA

DNA. Sursa foto: Facebook

Marius Voineag: „Avem cazuri de mare conținut”

Șeful DNA a declarat că instituția desfășoară în prezent anchete de amploare, chiar dacă, în ultima perioadă, activitatea DNA este mai puțin vizibilă în spațiul public.

„Noi avem cazuri și s-a demonstrat. Și la nivelul anului 2025. Se vede cum a început și anul 2026. Avem cazuri de mare conținut. Nu poate să ne nege nimeni faptul că avem mită pe o insolvență de 500 de mii de euro, săptămâna trecută. Și e un caz, din punctul meu de vedere, mult mai important decât plata unui consilier la ministru, care s-a și demonstrat că s-a dus pe o achitare. Eu am mers pe o altă filozofie și mi-am asumat-o Și dacă sunt critici, eu vreau să le discutăm întotdeauna argumentat”, a mai explicat acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:01 - Jordan Bardella, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2027 din Franța
16:49 - Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
16:37 - Andreea Bostănică dă cărțile pe față. De ce s-a despărțit cu adevărat de fostul ei iubit
16:28 - Fostul premier al Norvegiei, investigat pentru presupuse legături cu Jeffrey Epstein
16:16 - Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
16:10 - Eminescu, propus pentru canonizare de președintele Congresului Eminescologilor

HAI România!

Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.

Proiecte speciale