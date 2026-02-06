Șeful DNA, despre ultimele cazuri de corupție: Nu am fixat ținte

Procurorul-șef DNA, Marius Voineag, a declarat, vineri, despre cazurile răsunătoare care au apărut în ultima perioadă, că acestea nu au fost planificate și, de asemenea, ar urma să mai fie și altele. „Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze nu după un program prestabilit”, a spus acesta, la o emisiune.

„Practic a fost o activitate în ultimii doi ani destul de intensă, nu a fost nimic programat, au fost cazuri care la noi explodează atunci când trebuie să explodeze nu după un program prestabilit (...) Am mers destul de bine, sunt mulțumit”, a explicat acesta, la emisiunea Off The Record.

În ultimele două zile, procurorii DNA au desfășurat percheziții la sediile Primăriilor 3 și 5 din București.

Marius Voineag a declarat că perchezițiile recente și dosarele deschise la mai multe primării din București nu au fost rezultatul unei acțiuni „programate”, ci consecința maturizării unor anchete începute în ultimii ani. Procurorul-șef DNA a explicat că, în perioada următoare, vor mai apărea și alte cazuri.

„Noi nu am fixat ținte, scopul nostru a fost să avem cazuri de substanță, au ajuns la un nivel de maturitate și cauzele pe care le am deschis în ultimi doi, trei ani de zile. Vor urma și în perioada următoare. DNA se manifestă ca o instituție matură, nu după un șablon sau după un profil prestabilit al cuiva”, a adăugat acesta.

Șeful DNA a declarat că instituția desfășoară în prezent anchete de amploare, chiar dacă, în ultima perioadă, activitatea DNA este mai puțin vizibilă în spațiul public.

„Noi avem cazuri și s-a demonstrat. Și la nivelul anului 2025. Se vede cum a început și anul 2026. Avem cazuri de mare conținut. Nu poate să ne nege nimeni faptul că avem mită pe o insolvență de 500 de mii de euro, săptămâna trecută. Și e un caz, din punctul meu de vedere, mult mai important decât plata unui consilier la ministru, care s-a și demonstrat că s-a dus pe o achitare. Eu am mers pe o altă filozofie și mi-am asumat-o Și dacă sunt critici, eu vreau să le discutăm întotdeauna argumentat”, a mai explicat acesta.