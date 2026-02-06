Bucureștiul, la un pas de faliment. Primarul Ciucu cere urgent 5,5 miliarde lei

Bucureștiul riscă să intre în faliment dacă nu va avea în 2026 un buget de cel puțin 5,5 miliarde de lei, a avertizat primarul general Ciprian Ciucu la News.ro. Edilul a declarat că în ultimii ani finanțarea capitalei a fost redusă sistematic de Guvern, ceea ce a generat un deficit de aproximativ 200 de milioane de lei lunar, acumulându-se până la 4 miliarde de lei, sumă care nu mai poate fi amânată.

„Nouă ne lipsesc în acest moment exact banii care nu au mai venit în ultimii 2 ani. 4 miliarde de lei de care PMB-ul nu a mai beneficiat în ultimii 2 ani. De aici este și datoria asta imensă“, a declarat Ciucu.

Pentru a evita criza, primarul propune un sistem de finanțare bazat pe formule clare și predictibile, nu pe negocieri politice care țin de coalițiile guvernamentale.

Primarul a criticat PSD pentru modul în care blochează deciziile în Consiliul General. „Datoria oricărui primar, ca și a unui prim-ministru, este să încerce să-și facă o majoritate“. Ciucu a spus că va fi nevoit să caute soluții pentru a asigura funcționarea administrației dacă PSD nu-și schimbă abordarea.

Pe plan politic intern, Ciucu dorește să reformeze PNL București, înlocuind șefii de filiale erodați sau lipsiți de dinamism cu membri mai activi și credibili. „În acest moment am nevoie de o echipă mult mai dinamică și mai credibilă cu care să începem reforma PNL din București și de vectori de imagine mai puternici“, a spus edilul.

O problemă critică este sistemul de termoficare. Ciucu a spus că insolvența Termoenergetica ar putea duce la falimentul Elcen și la probleme majore în alimentarea cu energie: „Dacă își asumă acest lucru iresponsabil, din punctul meu de vedere, să o spună!“

Primarul a atras atenția că rețeaua primară este veche, iar aproximativ 70% dintre conducte necesită reparații și modernizare. Continuarea investițiilor este esențială pentru a produce agent termic mai eficient și mai ieftin.

Pentru a preveni falimentul, Ciucu a spus că va discuta cu Ministerul Finanțelor și cu instituțiile financiare internaționale pentru a găsi surse suplimentare de finanțare. Totodată, Edilul a declarat că va fi necesară gestionarea atentă a datoriilor moștenite de la fostul primar Nicușor Dan, pentru a evita blocaje administrative și economice.

„Caut soluții să scăpăm de faliment. Este principala mea prioritate în acest moment. Consecințele sunt foarte grave“, a concluzionat Ciprian Ciucu.