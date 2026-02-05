Ciucu, promisiuni pentru vatmanii și șoferii STB: Eu sunt cel care vrea să salveze compania. Nu le taie nimeni salariile

Lucrurile sunt aproape scăpate sub control la STB, spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei. Deși a criticat critici legate de modul în care se desfășoară activitatea la nivelul Societății de Transport București, edilul le-a transmis vatmanilor și șoferilor că zvonurile legate de reducerile salariale nu au legătură cu realitatea.

În timp ce se afla într-un autobuz, primarul Capitalei a atras atenția asupra stării financiare în care se află STB.

„Vreau să mă adresez șoferilor și vatmanilor. Au început să umble de ieri zvonuri în STB că Ciucu vrea să le taie din salarii. Nu este adevărat”, a afirmat primarul.

Potrivit acestuia, bugetul anual al STB se ridică la 1,7 miliarde de lei, echivalentul bugetului întregului oraș Brașov. De asemenea, primarul a explicat că a solicitat în Consiliul General efectuarea auditului pentru a analiza modul în care sunt cheltuiți banii, însă inițiativa sa nu a fost aprobată, neprimind voturile tuturor partidelor.

„Pe ce se duc acești bani? Am vrut să aflu și eu. Am cerut în Consiliul General să avem un audit, o evaluare să vedem ce se întâmplă. Nu am fost lăsat de către consiliu, nu toate partidele au votat”, a explicat Ciucu.

Primarul a subliniat că dificultățile financiare ale primăriei în relația cu STB provin din decizii greșite din trecut, care au făcut plățile către companie greu de susținut. El a atras atenția că, în timp ce salariile șoferilor și vatmanilor au rămas neschimbate ani de zile, managementul companiei a continuat să facă angajări, majorând schema de personal.

„Lucrurile sunt aproape scăpate sub control la STB. Am vorbit atât cu șoferi, cât și cu vatmani și voi mai vorbi. Și îmi spun: «Uite ce probleme avem!». Îmi spun că se trezesc la 3 dimineața să meargă la muncă, pe vântul cel mai năprasnic. N-au mai fost creșteri salariale la șoferi și vatmani de foarte mult timp. Dar alte contracte s-au făcut. Asta am vrut să fac cu acel audit. Să văd pe ce se duc banii. Nu au vrut, PSD în special, PUSL, AUR”, a adăugat primarul.

Ciprian Ciucu a subliniat că mesajul său este unul de susținere pentru angajați, iar obiectivul său este salvarea companiei și protejarea locurilor de muncă.

„Mesajul meu din această dimineață este pentru vatmani, pentru șoferi: eu sunt cel care vrea să salveze compania. Problemele sunt uriașe. V-am dat astăzi comparație cu bugetul Brașovului. Primăria nu mai poate susține. Prima condiție este ca el să poată fi suportat bugetar. Vreau să salvez locurile de muncă ale vatmanilor, șoferilor, și ale muncitorilor, de ei este nevoie să se învârtă roata, nu de zecile de șefi. Eu am vorbit cu managementul STB și le-am spus: trebuie să nu mă convingeți că compania voastră nu este în insolvență, să pot spune Guvernului același lucru.”, a explicat edilul.

La final, primarul Capitalei a avertizat că situația companiei este critică, iar măsurile trebuie implementate rapid pentru a evita colapsul serviciului de transport public.

Marți, 3 februarie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va demara o evaluare directă a Societății de Transport București (STB), după ce un proiect de audit inițiat anterior a fost respins în Consiliul General. Edilul a explicat că scopul evaluării este identificarea soluțiilor pentru reducerea cheltuielilor și prevenirea riscului de insolvență al companiei.

Ciprian Ciucu a subliniat că va solicita managementului un plan clar de optimizare a costurilor, pe care intenționează să îl discute cu sindicatele și cu reprezentanții Guvernului, insistând totodată ca aceste măsuri să nu conducă la majorarea tarifelor pentru călători.