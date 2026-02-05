Amenzi STB și pentru cei cu cărți de identitate electronice. Controlorii fac echipă cu poliția

Situația legată de amenzile STB pentru călătoria fără bilet a stârnit confuzie în rândul bucureștenilor. Persoanele care dețin cărți de identitate electronice nu ar putea fi sancționate, deoarece noile documente nu conțin adresa de domiciliu, informație necesară pentru întocmirea procesului-verbal.

După mediatizarea situației, Primăria Capitalei a venit cu clarificări, insistând că și cei care au acte de identitate noi primesc amenzi.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria. Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice. Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Deja polițiștii au mers și miercuri, împreună cu controlorii în autobuze, troleibuze și tramvaie. „Controlorii fac adesea echipă cu polițiștii locali, dar le solicită sprijinul și punctual, în acele situații mai delicate, în care călătorii prinși fără bilet devin recalcitranți și refuză să se legitimeze. Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc.

Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal. Prețul unui bilet este, însă, doar 3 lei”, au atras atenția reprezentanții Primăriei Capitalei, printr-un comunicat de presă.

Primăria Capitalei a mai transmis că nu intenționează să elimine gratuitatea pentru pensionari și nici să majoreze tarifele: „STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informație citiți pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a cerut un plan de eficientizare a STB pentru a evita insolvența companiei și a îmbunătăți condițiile de transport public pentru bucureșteni. Până la elaborarea și adoptarea acestui plan, nu se pune problema majorării tarifelor sau eliminării unor gratuități”.

În prezent, următoarele categorii beneficiază de transport gratuit cu mijloacele STB:

-toți pensionarii cu domiciliul stabil în București: peste 467.000;

-elevii (peste 66.000);

-persoanele cu handicap (peste 18.000);

-donatorii onorifici de sânge, anumite categorii de angajați ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local, foștii deținuți politici, persoane persecutate politic, eroii Revoluției și urmașii acestora, veterani, invalizi și văduve de război: în total, 7.800.