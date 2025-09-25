Controlorii STB, uniforme ca în reclame. Val de ironii și critici de la călători

Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Societatea de Transport București (STB) schimbă schimbă uniformele controlorilor: „STB se schimbă pentru voi, bucureșteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun”, a transmis edilul pe Facebook.

Anunțul primarului general interimar a venit cu un val de critici și ironii din partea călătorilor, care i-au enumerat lui Bujduveanu problemele reale ale transportului în comun din Capitală.

Costel Oprea: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba... Aduceți schimbări la orarul transportului, puneți afișaj electronic să știe omul când ajunge mașina, afișați programul și digitalizați sistemul de tichete, așa cum este în lumea civilizată. Nicăieri nu mai vezi atâția casieri care îți rup bilete, la bus și metro. Așa faceți reduceri de cheltuieli, nu risipiți banii.”

Elena Copaciu: „În timp ce șoferii autobuzelor din transportul public în Franța trag la bordură și pășești la același nivel din autobuz în stație, la noi opresc la 60-100 cm de bordură. Nu e în regulă! Inclusiv pentru platforma destinată cărucioarelor pentru copii sau persoanelor cu handicap!”

Andreea Rădulescu: „O altă măsură importantă ar fi să penalizați șoferii STB care fumează în timp ce conduc.”

Magdalena Marin: „Foarte bine că luați măsuri pentru un transport civilizat, dar șoferii fumează, iar fumul ajunge în cabina pasagerilor. Schimbarea uniformei controlorilor este o cheltuială bugetară inutilă.”

Corina Axinte: „Poate odată ce se schimbă uniforma, se schimbă și atitudinea controlorilor față de cei de etnie romă, care niciodată nu sunt întrebați dacă și-au plătit călătoria.”

Sandu Robert-Nicolae: „Asta chiar e inutilă... spălați-le, vă rugăm, și caracterele. Dacă tot le luați uniforme, trimiteți-i și la școală.”

Manuela Mateș: „Să-și facă datoria corect, nu să vâneze oameni de bună-credință. Tot ei ar trebui să aibă obligația să dea jos micii vânzători și pe cei care nu cumpără bilete.”

Elena Vădean: „Chiar nu e o prioritate, grobienii tot grobieni rămân. Nici niște cârpe colorate nu acoperă mizeria umană.”

Amelia Dumitru: „Fix uniformele ne deranjau, nu faptul că avem autobuze și tramvaie fără aer condiționat. Unele sunt atât de jegoase încât ți-e scârbă să atingi ceva. Din partea mea, controlorii se pot plimba și în chiloți, atâta timp cât au un comportament civilizat.”

Marian Jianu: „Asta era problema, dar să facă cineva curat la depou și să dea un mop și un ‘fas-fas’ pe geamuri n-ați angajat.”

Ana Maria: „Igienizare, dezinfectare, când? Mi-e scârbă să pun mâna pe barele de susținere!”

Alina Săgau: „Și curățenia și igienizarea flotei la ce interval se face, având în vedere numărul mare de persoane care merg zilnic?”

Tomescu Roxana: „Stațiile nu protejează de ploaie, vânt sau soare. Mai multe rute se suprapun și vin toate odată, în timp ce aștepți 20-30 de minute un autobuz. Ar trebui să mergeți cu transportul în comun ca să înțelegeți problemele reale.”

Nicoleta Bănică: „Pe linia 102 e rău de tot, stai ca sardina și te rogi să nu crape ușile. Poate aveți timp să vă plimbați și la orele de vârf, domnule primar.”

Lumița Botea: „Circulăm ca în Evul Mediu... pe linia 226 ne-am copt toată vara în autobuze vechi Mercedes.”

Monica Mihaela Mihăilescu: „Asta ne lipsea. Sunt tramvaie din anii ’40 și autobuze care vin la 40 de minute.”

Ana Maria Gaucan: „Asta urgență! Avea Bucureștiul de toate și rămăsese uniforma controlorilor!”

Adriana Stan: „Țara arde și baba se piaptănă. Mai bine ați face copertine decente la stații și ați pune automate de bilete.”

Dorina Dima: „Schimbați hainele controlorilor? Eee, asta da! Dar cu ce ne-ajută pe noi, călătorii?”