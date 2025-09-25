Social

STB S.A. a decis anularea procedurii pentru achiziția tramvaielor noi de 18 m

STB S.A. a decis anularea procedurii pentru achiziția tramvaielor noi de 18 mSursă foto: Facebook
Societatea de Transport București (STB) anunță anularea procedurii de achiziție sectorială având ca obiect „Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă” (anunț CN1015498/30.09.2019).

STB anunță că ofertantul nu a transmis garanțiile

Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziție sectorială. Neîndeplinirea acestor obligații a condus la încetarea valabilității ofertei și a garanției de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului.

Totodată, conform declarațiilor depuse de ofertant în cadrul licitației, producătorul propus pentru livrarea tramvaielor este o societate cu sediul în Moscova, Federația Rusă. Or, potrivit Regulamentului (UE) 2022/576, care modifică Regulamentul (UE) nr. 833/2014 privind măsurile restrictive împotriva Rusiei, este strict interzisă atribuirea sau executarea contractelor de achiziții publice cu entități rusești sau controlate de acestea.

Această interdicție se aplică direct și în România și privește atât contractanții principali, cât și subcontractanții sau furnizorii care depășesc 10% din valoarea contractului.

STB: Procedura nu poate fi finalizată

În aceste condiții, procedura nu mai poate fi finalizată, existând atât un impediment obiectiv legat de valabilitatea ofertei, cât și un impediment legal derivat din legislația europeană.

STB S.A. respectă cu strictețe legislația europeană, care este obligatorie pentru toate statele membre din momentul intrării în vigoare. Decizia de anulare a procedurii confirmă angajamentul nostru pentru transparență și respectarea legii, iar STB va continua toate demersurile necesare pentru a proteja interesele societății și ale bucureștenilor.

”STB S.A. își reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal și pentru derularea unor proceduri de achiziție transparente și conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din București. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce privește anularea penalităților stabilite de instanțele de judecată.”, a declarat Daniel Istrate, director general STB S.A.

Speța STB – VFU Pașcani SA

Prejudiciile generate de Nicușor Dan, care a blocat procedura de atribuire a contractului de achiziție a tramvaielor către Electroputere VFU Pașcani SA, prejudiciind STB SA – implicit Municipiul București [acționar al STB (99,9%)], ajung la următoarele sume:

  • 27.476.002,8 lei reprezentând total penalități pentru perioada 12.12.2023 – 12.03.2024.
  • 122.403,5 lei reprezentând taxe de timbru
  • 17.958,45 lei reprezentând onorarii de avocat
  • 155.941,5 lei reprezentând ajutorul public judiciar de care a beneficiat creditoarea
  • 1.526.444,6 lei pe zi de întârziere, calculate începând cu 05.12.2024

