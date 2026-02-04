Social

Cărțile de identitate electronice, problemă pentru STB. Călătorii fără bilet nu pot fi amendați

Cărțile de identitate electronice, problemă pentru STB. Călătorii fără bilet nu pot fi amendațiCarte electronică de identitate. Sursă foto: Facebook
Noile cărți de identitate electronice creează haos în transportul public din București. Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru noile documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face dificilă sancționarea călătorilor surprinși fără bilet.

Noile cărți de identitate blochează aplicarea amenzilor în transportul public

Controlorii STB se confruntă cu dificultăți atunci când pasagerii fără bilet refuză suprataxa și solicită întocmirea procesului-verbal. Noile cărți de identitate nu includ adresa de domiciliu, informație necesară pentru completarea sancțiunii, iar fără acces la datele din cip, amenda nu poate fi aplicată, potrivit Digi 24.

Peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți de identitate electronice, potrivit Evidenței Populației. În lipsa infrastructurii necesare pentru citirea cipului, aceștia nu pot fi sancționați dacă sunt prinși circulând fără bilet sau abonament.

STB promite soluții pentru citirea noilor cărți de identitate

Controlor STB

Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Compania anunță că, în perioada următoare, controlorii vor fi dotați cu echipamentele potrivite care să permită citirea noilor documente de identitate. Astfel, procedurile de sancționare vor putea fi reluate normal, potrivit sursei citate.

Primarul Capitalei solicită un plan de eficientizare pentru STB

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a nunțat că va încerca să afle direct ce se întâmplă în STB și de ce transportul public costă 1,8 miliarde de lei pe an. El a cerut conducerii societății să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor, iar discuțiile despre majorări de tarife vor fi suspendate până la adoptarea acestuia.

Ciucu precizează că, dacă planul va fi viabil, îl va înainta Consiliului General și Guvernului și îl va discuta în prealabil cu sindicatele. Primarul susține că va organiza ședințe cu conducerea STB, ADI Transport Public București și direcțiile PMB pentru a evalua situația companiei și a identifica soluții de eficientizare.

