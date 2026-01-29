România a anulat peste 160.000 de cărți de identitate. Două treimi aparțin românilor născuți în Republica Moldova

Republica Moldova. Peste 162.000 de cărți de identitate au fost anulate în ultimii ani în baza noii legislații adoptate de Parlamentul României în 2023, iar aproximativ două treimi dintre acestea aparțin românilor născuți în Republica Moldova. Datele Ministerului Afacerilor Interne de la București arată că măsura, menită să combată fraudele legate de domicilii fictive, a avut un impact major asupra basarabenilor care au obținut legal actele, dar s-au trezit ulterior cu documentele invalidate.

Potrivit statisticilor oficiale, aproximativ 100.000 de buletine anulate, adică aproximativ 66% din total, aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. În total, cetățeni originari din 86 de state au rămas fără cărți de identitate românești.

O anchetă realizată de Digi24.ro arată că, deși noua lege a fost promovată ca un instrument de combatere a oligarhilor ruși și a rețelelor de adrese fictive, efectele cele mai dure s-au resimțit în rândul basarabenilor. Mulți dintre aceștia aveau documente eliberate chiar de autoritățile române, însă au fost ulterior declarați cu domiciliu neconform realității.

Autoritățile române explică faptul că problema a fost identificată în urma unor evaluări desfășurate în perioada 2020–2021, în contextul digitalizării serviciilor publice.

„Au fost identificate dificultăți generate de faptul că la anumite adrese erau înregistrate un număr foarte mare de persoane, inclusiv situații în care la aceeași adresă figurau peste 5.000 de cetățeni”, au explicat reprezentanții MAI.

Pentru a corecta aceste situații, Parlamentul României a inițiat în 2022 modificări legislative, adoptate ulterior în 2023, care permit anularea mențiunii de domiciliu atunci când aceasta nu corespunde realității.

Ministerul Afacerilor Interne subliniază că anularea mențiunii de domiciliu nu afectează cetățenia română. „În Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrați doar cetățeni români, fără mențiuni privind o altă cetățenie”, au precizat autoritățile.

Persoanele afectate au obligația de a relua procedura legală pentru obținerea unui nou act de identitate. Până în prezent aproximativ 20% dintre cei cărora le-a fost anulat buletinul au obținut deja un nou document românesc, în condiții legale.

Datele oficiale mai arată că, din totalul cărților de identitate anulate între 2023 și sfârșitul anului 2025, doar aproximativ 1% aparțineau unor persoane născute în Federația Rusă, adică puțin peste 1.600 de cazuri.

La începutul anului 2026, polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurorii Parchetului General, au desfășurat 73 de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă a documentelor de identitate românești.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua furniza acte neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Concomitent, au fost verificate 104 adrese unde figurau cu domiciliul cetățeni din spațiul ex-sovietic, fiind identificate contracte de închiriere false și adrese stabilite fictiv.