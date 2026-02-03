Eliminarea gratuităților pentru pensionari de pe STB. Ciprian Ciucu a explicat situația reală

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut Societății de Transport București (STB) și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București (ADITPBI) să prezinte un plan de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității.

Solicitarea vine după ce Consiliul General al Municipiului București a respins, joi, majorarea prețului pentru călătoriile metropolitane și realizarea unui audit la STB.

„Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB prin ședințe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public București și cu direcțiile din PMB. Am cerut conducerilor STB și ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității companiei.

Dacă va fi viabil, voi înainta acest plan Consiliului General și Guvernului, îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. Împreună, trebuie să evităm insolvența și să îmbunătățim condițiile de transport public pentru bucureșteni”, a transmis primarul pe Facebook.

Primarul Ciucu a precizat că va transparentiza activitatea STB și că nu vor mai exista discuții despre majorări de tarife până la adoptarea unui plan clar de eficientizare.

Discuțiile despre eliminarea unor gratuități generatoare de costuri, cum ar fi TVA și care s-au acumulat și au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor, nu își au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate. Am venit să fac reforme. Transparent, argumentat. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau..., a mai spus Ciucu.

Primarul a mai explicat că bucureștenii trebuie să știe de ce transportul public în Capitală a ajuns să coste 1,8 miliarde de lei pe an. Ciucu a menționat că proiectul privind realizarea auditului a fost susținut doar de PNL, USR și REPER.

„Probabil că nu ați mai auzit în ultimii muuulți ani de o eficientizare semnificativă a Societății de Transport București. Nici eu. Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să știm cu toții ce se întâmplă în cutia neagră STB. Practic, cred că trebuie să știm cu toții de ce a ajuns să ne coste transportul public în București 1,8 miliarde de lei pe an. Să știm pe ce se duce această sumă, echivalentă cu întregul buget al orașului Brașov pe un an”, a explicat Ciprian Ciucu.