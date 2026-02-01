Cum explică Băluță faptul că PSD s-a opus majorării tarifului pentru transportul public

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a explicat, duminică, motivele pentru care PSD s-a opus majorării tarifului pentru transportul public din București. „Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta”, a spus acesta, într-o conferinţă de presă.

Vicepreședintele PSD responsabil de administrația publică a fost întrebat de ce consilierii generali ai partidului nu au susținut majorarea tarifelor pentru transportul public. „Sunt orice vreţi dumneavoastră, mai puţin populist. Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Gândiţi-vă că peste TVA majorat, peste impozit pe venit majorat, peste impozit pe profit majorat, peste dividende, peste creşterea taxelor şi impozitelor, vrem să venim acum cu ce? Să creştem şi biletul la STB, să scoatem şi sprijinul pentru oamenii aflaţi în dificultate. Îmi cer scuze, aşa ceva nu se poate! Nu se mai poate!”.

Băluță a susținut că Bucureștiul a fost constant afectat de decizii luate la nivel central, indiferent de guvernări.

„Indiferent de tipul de guvernare care a existat, de fiecare dată s-a luat de la Bucureşti, fie că vorbim de impozitul pe venit sau cota de solidaritate, lucruri de genul ăsta nu mai au voie să se întâmple şi invit toate partidele politice să reprezinte voinţa oamenilor care nu mai suportă sub nicio formă această povară. Chiar premierul a spus că oamenii au obosit. Nu numai că au obosit oamenii, oamenii sunt nervoşi şi supăraţi rău”, a mai spus acesta.

La conferința de presă susținută duminică, în care a anunțat extinderea magistralei M4 de metrou, s-a folosit de prezentarea investiției pentru a-l critica pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Aşa cum eu şi echipa mea am demonstrat în ultimii ani, noi nu ne plângem, ci livrăm rezultate, deşi, aşa cum am văzut cu toţii, a te plânge a devenit mai nou principala activitate a celor aleşi să ne conducă destinele. De ce nu ne plângem? Pentru că întotdeauna cu voinţă, viziune şi disciplină administrativă am arătat că proiectele mari nu sunt nici vise, nici viziuni ci realitate, lucruri care, din păcate sunt străine noii conduceri a Bucureştiului”, a spus acesta.