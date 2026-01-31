Politica

Propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, anunțate de PSD București

Propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, anunțate de PSD BucureștiDaniel Băluță. Sursa foto: Facebook/Daniel Băluță
Din cuprinsul articolului

PSD București a anunțat, miercuri, noi modificări la nivelul conducerii în trei organizații de sector, după demisiile depuse de Rodica Nassar, președintele organizației din Sectorul 2, Andrei Trocan, liderul PSD Sector 4, și Gabriel Mutu, președintele organizației din Sectorul 6.

Cine sunt noii lideri propuși

În ședința de astăzi, președintele PSD București, Daniel Băluță, a prezentat nominalizările pentru conducerea organizațiilor de sector, care au fost susținute în unanimitate:

  • Sectorul 2: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcția de președinte al Organizației PSD Sector 2;
  • Sectorul 4: Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD București, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizației PSD Sector 4;
  • Sectorul 6: Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului București, a fost desemnat pentru preluarea președinției Organizației PSD Sector 6.

Propunerile vor fi transmise Consiliului Politic Național spre validare. Conducerile desemnate vor avea un caracter interimar și vor asigura funcționarea organizațiilor de sector până la organizarea alegerilor interne în perioada următoare.

Daniel Băluță: „PSD București are nevoie de o nouă abordare”

Președintele PSD București a explicat că reorganizarea este necesară pentru relansarea activității politice a partidului în Capitală.

Lifturi pentru românii care stau în blocurile cu 3 și 4 etaje. Propunerea care ar schimba viețile locatarilor
Exclusiv. Impozitele locale și creanțele bugetare în 2026. Despre reguli, procese și practică

„Organizația PSD București are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim și pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureștiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta orașul, dar, în același timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, orașul nostru este despre oameni”, a declarat Băluță.

Contextul deciziei

Schimbările din conducerea organizațiilor de sector vin după eșecul PSD la alegerile locale din decembrie 2025 în București.

Daniel Băluță, candidat al PSD pentru funcția de primar general, s-a clasat pe locul al treilea, cu 20,51% din voturi. În fața sa s-au situat Ciprian Ciucu, cu 36,16%, și Anca Alexandrescu, care a obținut 21,94% din voturi.

