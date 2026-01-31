Propunerile pentru conducerea filialelor de la sectoarele 2, 4 şi 6, anunțate de PSD București

PSD București a anunțat, miercuri, noi modificări la nivelul conducerii în trei organizații de sector, după demisiile depuse de Rodica Nassar, președintele organizației din Sectorul 2, Andrei Trocan, liderul PSD Sector 4, și Gabriel Mutu, președintele organizației din Sectorul 6.

În ședința de astăzi, președintele PSD București, Daniel Băluță, a prezentat nominalizările pentru conducerea organizațiilor de sector, care au fost susținute în unanimitate:

Sectorul 2 : Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcția de președinte al Organizației PSD Sector 2;

: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcția de președinte al Organizației PSD Sector 2; Sectorul 4: Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD București, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizației PSD Sector 4;

Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD București, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizației PSD Sector 4; Sectorul 6: Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului București, a fost desemnat pentru preluarea președinției Organizației PSD Sector 6.

Propunerile vor fi transmise Consiliului Politic Național spre validare. Conducerile desemnate vor avea un caracter interimar și vor asigura funcționarea organizațiilor de sector până la organizarea alegerilor interne în perioada următoare.

Președintele PSD București a explicat că reorganizarea este necesară pentru relansarea activității politice a partidului în Capitală.

„Organizația PSD București are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim și pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureștiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta orașul, dar, în același timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, orașul nostru este despre oameni”, a declarat Băluță.

Schimbările din conducerea organizațiilor de sector vin după eșecul PSD la alegerile locale din decembrie 2025 în București.

Daniel Băluță, candidat al PSD pentru funcția de primar general, s-a clasat pe locul al treilea, cu 20,51% din voturi. În fața sa s-au situat Ciprian Ciucu, cu 36,16%, și Anca Alexandrescu, care a obținut 21,94% din voturi.