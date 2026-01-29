Nicușor Dan îl compătimește pe Ciucu: Opt partide fac greu de construit o majoritate în Consiliu

Președintele României, Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, a declarat că actualul edil, Ciprian Ciucu, se află într-o poziție complicată în raport cu Consiliul General al Capitalei, în condițiile în care formarea unei majorități presupune negocieri între opt partide politice. Șeful statului a vorbit despre dezechilibrele structurale din administrația Capitalei și despre situația financiară a Primăriei Generale.

Nicușor Dan a explicat că una dintre problemele recurente ale administrației municipale este modul în care sunt distribuite veniturile provenite din taxele și impozitele bucureștenilor.

„Problema fundamentală la Primăria Capitalei este acest dezechilibru între banii din impozitele și taxele bucureștenilor care se duc la Primăria Capitalei versus primăriile de sector. Fiecare moment în care constatăm o situație financiară dificilă la Primăria Capitalei vine din chestiunea asta”, a declarat președintele, joi seară, la Digi24.

El a adăugat că situația financiară actuală a Primăriei Generale este mai bună decât cea pe care a găsit-o la începutul mandatului său de primar.

Nicușor Dan a precizat că, deși Primăria Capitalei are în continuare datorii, acestea sunt eșalonate și nu reprezintă obligații scadente imediate.

„Sunt niște datorii la Primăria Capitalei, însă ele sunt eșalonate. Eu niciodată nu am spus că am lăsat primăria fără datorii. Am lăsat-o fără datorii curente, adică bani pe care să-i plătești a doua zi. Ăștia nu există”, a explicat fostul edil.

Președintele a vorbit și despre relația primarului general cu Consiliul General al Municipiului București, arătând că actuala configurație politică face dificilă obținerea unei majorități funcționale.

„E o situație dificilă pentru primarul general pentru că are un consiliu format din opt partide și să întrunești o majoritate din opt partide e dificil”, a spus Nicușor Dan.

El a făcut o comparație cu propriul mandat, menționând că, în perioada 2020–2024, Consiliul General era format din patru partide, iar funcționarea majorității a fost, chiar și atunci, complicată.

Nicușor Dan a mai spus că este nevoie de flexibilitate politică pentru a putea construi o majoritate care să permită adoptarea deciziilor în Consiliul General al Capitalei.