Ciprian Ciucu, mesaj pentru CGMB: „Nu voi vă luați înjurăturile! Pe mine mă înjură oamenii”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, este supărat pentru că reprezentanții CGMB nu au fost de acord cu efectuarea unui audit STB și Termoenergetica. Edilul a transmis că vrea să știe exact care este situația la aceste două companii, dar votul pentru audit a fost respins.

„Sunt două opinii în sală. Unii care spun, domnule, nu-i nicio problemă. Şi alţii care spun, domnule, totuşi sunt nişte probleme foarte, foarte mari acolo, şi am vrea şi noi să vedem ce se întâmplă, de fapt. Nu voi vă luaţi înjurăturile! Scuzaţi-mă, nu dumneavoastră vă luaţi în jurăturile! Nu AGA îşi ia înjurăturile, aşa cum e formată din Consiliul General. Nu Consiliul de Administraţie. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii. Da? Pe mine mă înjură oamenii”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul general ar vrea să vadă ce decizii s-au luat în trecut pentru a vedea dacă unele contracte sunt rentabile. De ce se plătesc cu precădere anumite contracte şi nu alea pe care poate cu toţii le-am considera esenţiale, da? Despre asta este vorba la sfârşitul zilei. Vreţi transparenţă? Ce să le spun oamenilor? Dom'le, nu e treaba mea. N-am niciun control asupra STB. N-am niciun control asupra Termoenergetica. Toate sunt la Consiliul General. Întrebaţi-l pe icsulescu.

Cui e frică de transparenţă? Cui e frică de audit? Eu ca primar general, când voi fi scos şi înjurat: Dom'le, că uite, nu e ok la STB, nu e ok la Termoenergetica. Ok, înţeleg că nu am niciun vot nici în CA, nu am niciun vot nici în AGA. Dar măcar îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă acolo? Asta este întrebarea. Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi? Sau nu-mi daţi voie? Asta este întrebarea”, a tunat Ciucu.