Bilete separate pentru animalele de companie în transportul public. Cine trebuie să plătească

Românii care folosesc transportul public împreună cu animalele de companie trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Începând din acest an, proprietarii de câini și pisici sunt obligați să achite un titlu de călătorie separat pentru animale atunci când urcă cu ele în tramvaie sau autobuze, potrivit unei hotărâri adoptate la nivel local.

„Pentru transportarea animalelor de companie trebuie deținut un titlu de călătorie separat, conform tarifelor stabilite de operatorul local de transport, cu excepția câinilor utilitari care însoțesc persoane cu dizabilități sau a câinilor de serviciu care sunt exceptați de la purtarea botniței și sunt transportați gratuit”, se arată în hotărârea Consiliului Local Reșița.

Măsura a fost aprobată în cea mai recentă ședință a Consiliul Local Reșița și vizează persoanele care călătoresc cu animale de companie în mijloacele de transport în comun din municipiu. Reșițenii pot urca în continuare cu pisica sau câinele în autobuz sau tramvai, însă doar dacă respectă condițiile impuse de regulament.

Autoritățile locale au stabilit și reguli clare privind modul în care animalele pot fi transportate, pentru a nu crea disconfort celorlalți călători. Regulamentul a fost modificat astfel încât accesul animalelor să fie permis doar în anumite condiții, în funcție de talia acestora.

„În ceea ce privește regulamentul de transport al animalelor pe mijloacele noastre de transport, am adaptat regulamentul și permitem accesul acestora, cu câteva lămuriri. În sensul în care animalele mici pot fi ținute în brațe, iar animalele de talie medie, lângă stăpân, cu botniță, bineînțeles, pentru care se va plăti titlu de călătorie. Există unele rase de câini care vor avea interzis, rase mai periculoase, să spun așa, prin lege. Regulamentul a fost adaptat legislației în vigoare. Practic, noi nu am inventat toate regulamentele astea, doar am adaptat regulamentul ca să facem un transport în comun cât mai modern”, a precizat Laurențiu Stanciu, directorul general al TUR, pentru publicația reper24.ro.

Prețurile biletelor și ale abonamentelor nu au fost modificate față de anul trecut. Un bilet de autobuz sau tramvai costă trei lei și este valabil 45 de minute, iar abonamentul lunar are un preț de 100 de lei. Pensionarii beneficiază de o reducere de 70%.

În paralel, există și reguli privind deținerea animalelor de companie în apartamente. Conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sector 4, proprietarii pot ține câini sau pisici în locuințe doar dacă acestea nu creează disconfort vecinilor. Mirosul, zgomotul sau comportamentul animalelor pot atrage amenzi, iar asociațiile de proprietari pot stabili reguli clare privind accesul în spațiile comune, folosirea liftului, curățenia sau programul de plimbare, reguli care devin obligatorii odată aprobate conform statutului asociației.