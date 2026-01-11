Un bărbat din Sibiu a murit în autobuz. Pasagerii l-au ignorat complet

Un bărbat de 43 de ani a murit recent în timp ce călătorea cu un autobuz Tursib pe traseul 111 din Sibiu, fără ca ceilalți pasageri să sesizeze starea sa critică. Corpul a fost descoperit abia la capătul liniei, când un călător a atras atenția șoferului, potrivit Turnul Sfatului.

Șoferul autobuzului a povestit că inițial cursa a decurs normal, de la Marquardt către Cimitir pe Calea Dumbrăvii, transportând aproximativ 50 de persoane. Bărbatul decedat se afla pe unul dintre scaunele din partea din spate a vehiculului, într-o zonă greu vizibilă atât pentru șofer, cât și pentru camerele de supraveghere.

„O persoană s-a apropiat și mi-a spus că un bărbat pare leșinat. Am ieșit din cabină și am văzut că pielea îi era galbenă și nu avea puls. Am sunat imediat la 112”, a declarat conducătorul autobuzului. Dispeceratul a trimis o ambulanță, recomandând să nu fie atins bărbatul până la sosirea echipajului.

Paramedicii au intervenit rapid și au încercat resuscitarea timp de aproximativ o oră și jumătate, însă nu au reușit să-l salveze. Ulterior, poliția și criminalistica au preluat cazul, iar corpul a fost transportat la morgă.

Șoferul a exprimat frustrarea față de lipsa de reacție a pasagerilor: doar un călător a sunat la 112, însă nu a rămas să aștepte ajutorul. „Dacă aș fi fost anunțat mai devreme, aș fi oprit autobuzul imediat și aș fi început manevrele de resuscitare la indicațiile 112”, a adăugat șoferul, cu o experiență de 46 de ani în transportul public.

Potrivit anchetei, bărbatul venise de la serviciu în schimbul trei și probabil a suferit un episod medical acut în drum spre casă. Incidentul ridică întrebări asupra responsabilității pasagerilor și a modului în care astfel de situații ar trebui semnalate rapid. În ultima vreme, mai multe persoane au leșinat în mijlocul de transport în comun.