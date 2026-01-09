Șofer beat și cu permisul suspendat, urmărit în trafic după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor

Un șofer care a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor pe DN 39 a fost urmărit și blocat pe o stradă din localitatea Agigea, iar în urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că avea o alcoolemie de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat și dreptul de a conduce suspendat, au transmis IPJ Constanța.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, vineri, că un bărbat este cercetat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe și pentru conducere fără permis. Incidentul a avut loc la data de 8 ianuarie, în jurul orei 00.30.

Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN 39, între Eforie Nord și Agigea. Șoferul nu s-a conformat, fiind urmărit până pe strada Teilor din Agigea, unde a fost blocat în trafic.

Reprezentanții poliție IPJ Constanța i au precizat că șoferul implicat are 20 de ani și a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânărul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice. Analizele au fost efectuate pentru stabilirea alcoolemiei exacte și pentru identificarea eventualelor substanțe din sânge.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Acesta fusese trimis în judecată în luna septembrie a anului 2025 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, potrivit sursei citate.

În acest context, șoferul a fost reținut pentru 24 de ore. Șoferul de 20 de ani urmează să fie prezentat zilele următoare instanței cu propunerea de arestare preventivă.