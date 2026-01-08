Poliţist din Arad, judecat pentru că a încercat să blocheze un caz de viol asupra unui minor

Un poliţist din Arad a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad pentru abuz în serviciu, după ce a refuzat să întocmească actele necesare sesizării din oficiu într-un caz de viol asupra unui minor şi nu a demarat urmărirea penală. Conform Parchetului, agentul este cercetat şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Conform datelor din dosar, totul s-ar fi petrecut în luna aprilie.

Procurorii au arătat că, în aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare, acesta nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu privind comiterea unei infracțiuni de viol asupra unui minor și nu a dispus începerea urmăririi penale. Totodată, în iunie 2025, a deținut fără drept 17 cartușe de vânătoare, calibru 16 mm, pentru care nu avea autorizație deținerii.

„În cursul lunii aprilie 2025, în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare, nu a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză şi, suplimentar, în cursul lunii iunie 2025, a deţinut fără drept cantitatea de 17 cartuşe de vânătoare, calibrul 16 mm, pentru care nu avea autorizaţie de deţinere”, au arătat procurorii.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul, a fost înaintat Judecătoriei Lipova pentru soluţionare.

La finalul anului trecut, un poliţist din Neamţ a fost trimis în judecată de procurorii DNA Bacău după ce ar fi cerut 15.000 de euro de la concubinul unei femei pe care a prins-o conducând fără permis, promiţând că poate influenţa anchetatorii pentru ca aceasta să nu fie deferită justiţiei.

Bărbatul i-a dat iniţial aproximativ 13.000 de euro, însă agentul i-a solicitat ulterior aceeaşi sumă pentru a-i asigura o soluţie favorabilă şi lui, după ce a devenit inculpat într-un dosar penal.

Poliţistul a fost prins în flagrant primind banii şi a fost arestat preventiv. Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Sergiu Vasile Vieru, agent la Secţia de Poliţie Crăcăoani, pentru două infracţiuni de trafic de influenţă.

Potrivit DNA, pe 7 martie, Vieru a surprins femeia conducând un autoturism în localitatea Bălţăteşti fără permis, fapt pentru care a fost înregistrată o cauză penală la Secţia de Poliţie Crăcăoani.