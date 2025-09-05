Justitie Poliţist din Cluj, anchetat pentru tâlhărie şi deţinere ilegală de armament







Polițiștii IPJ Cluj, alături de colegii de la Investigații Criminale, au făcut o percheziție la locuința din Florești a polițistului reclamat că a tâlhărit o tânără pe care o plătise pentru a întreține relații sexuale. În urma percheziției, acesta este acum cercetat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce anchetatorii au găsit un cartuș de armă letală.

Polițiștii Biroului Control Intern din cadrul IPJ Cluj, alături de colegii de la Serviciul de Investigații Criminale, au efectuat o descindere la domiciliul din Florești al agentului acuzat că ar fi jefuit o femeie pe care o remunerase pentru servicii sexuale.

În urma verificărilor, a fost identificat un cartuș de 9 mm pentru armă letală, fapt ce a determinat extinderea cercetărilor din oficiu sub suspiciunea de încălcare a regimului armelor și munițiilor, a transmis IPJ Cluj.

Joi, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, care gestionează dosarul în care agentul este acuzat de tâlhărie, a decis ca acesta să fie pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind supravegheat printr-un sistem electronic de monitorizare.

Investigația a fost declanșată după ce, miercuri, o tânără de 21 de ani a apelat numărul unic de urgență 112 și a reclamat că, într-o locuință din Florești, a fost agresată fizic de un bărbat care o plătise pentru a întreține relații sexuale.

La fața locului au ajuns polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești, iar primele verificări au arătat că tânăra ar fi întreținut relații consimțite cu bărbatul de 43 de ani. Ulterior, acesta ar fi agresat-o fizic și i-ar fi luat suma oferită.

Aceleași surse au precizat că bărbatul este angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și își desfășura activitatea într-un compartiment care nu are legătură cu aria judiciară, întrucât în 2021 fusese vizat într-un dosar penal.