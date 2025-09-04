Justitie Poliția Capitalei a arestat un bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore







Poliția Capitalei a transmis că agenți ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul pentru Agresiuni Sexuale, coordonați de un procuror specializat în investigarea faptelor de abuz asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au dispus reținerea unui bărbat de 55 de ani, într-un dosar penal privind o agresiune sexuală comisă asupra unui minor.

Anchetatorii precizează că, pe 3 septembrie, polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Feroviare s-au autosesizat după ce au observat, în zona unei gări din București, o adolescentă de 15 ani care avea nevoie de ajutor.

În urma discuțiilor purtate cu tânăra, cetățeană străină, a rezultat că aceasta ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Conform informațiilor disponibile, minora era însoțită de mai mulți conaționali, printre care și un bărbat de 25 de ani, considerat coordonatorul grupului.

După primirea sesizării, polițiștii s-au mobilizat rapid și au început verificări detaliate în perimetrul gării, pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul și pentru a identifica agresorul. La scurt timp, în imediata apropiere a locului, a fost depistat un bărbat de 55 de ani, considerat principalul suspect în acest caz.

Dosarul a fost ulterior preluat de către polițiștii din cadrul Serviciului pentru Agresiuni Sexuale. În urma cercetărilor desfășurate, anchetatorii au stabilit că, în seara respectivă, în jurul orei 19.00, în timp ce adolescenta se deplasa prin incinta gării, bărbatul ar fi ar fi agresat-o, printr-un gest brutal, într-o zonă intimă, care a fost calificat drept un act de agresiune sexuală.

Ulterior incidentului, adolescenta și-ar fi contactat telefonic însoțitorul, iar tânărul în vârstă de 25 de ani s-a prezentat imediat la fața locului. Pe baza probelor adunate de anchetatori, bărbatul suspectat a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie adus în fața magistraților, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive conform legii.

Investigația este derulată în continuare de polițiștii Serviciului pentru Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în cazuri de abuz asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune asupra unui minor.