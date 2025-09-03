Justitie Un bărbat de 69 de ani a fost arestat de polițiștii din Olt după ce și-a agresat partenera







Un bărbat din Olt a fost ridicat de polițiști după ce și-a agresat concubina, o femeie în vârstă de 54 ani. În urma atacului, femeia a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital, conform Inspectoratului de Poliție Judeţean(IPJ) Olt.

Potrivit IPJ Olt, apelul la 112 a fost făcut în data de 31 august, în jurul orei 14:45, de către femeia agresată. Aceasta a declarat polițiștilor că a fost lovită de concubinul său, în locuința comună din orașul Balș.

Femeia, în vârstă de 54 de ani, a suferit leziuni vizibile și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambulanța a transportat-o de urgență la Spitalul Orășenesc Balș, unde medicii au evaluat starea sa și i-au acordat tratament. Între timp, polițiștii au acționat imediat pentru identificarea și reținerea agresorului.

Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, a fost condus la secția de poliție și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie, infracțiune reglementată de Codul Penal. Aceasta se aplică oricărei agresiuni fizice, psihice sau emoționale comise asupra unui membru al familiei sau a partenerului de viață, chiar și în absența unei relații oficializate prin căsătorie.

„În urma administrării probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, a afirmat Claudiu Șerban, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Un alt episod de violență domestică s-a petrecut în județul Iași, unde o femeie a fost trezită brusc din somn și lovită cu brutalitate de soțul ei, pe motiv că acesta nu reușea să adoarmă din cauza sforăitului. Victima a ajuns în stare critică la spital, cu splina ruptă și hemoragie internă.

De asemenea, pe 22 august, în localitatea Țopa de Criș, o altă femeie a fost transportată în stare de inconștiență la Spitalul Județean din Oradea, după ce a fost bătută crunt de soțul aflat în proces de divorț. Agresorul și-a pus capăt zilelor imediat după atacul pe care l-a comis.