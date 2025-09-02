Monden

Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu

Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Florin Răducioiu a anulat nunta pe care o planificase pentru acest an și s-a despărțit de logodnica sa, Andreea Albăstroiu, cu care forma un cuplu de aproape doi ani, potrivit gsp. Decizia vine în urma unor dificultăți acumulate în ultimele luni, cei doi alegând, în cele din urmă, să meargă pe drumuri separate.

Despărțirea și anularea nunții lui Florin Răducioiu

Florin Răducioiu a anunțat recent că a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu, eveniment care ar fi trebuit să marcheze începutul unui nou capitol în viața sa personală.

Potrivit gsp.ro, relația dintre cei doi a trecut printr-o perioadă dificilă, iar în loc să continue cu planurile de căsătorie, cei doi au decis să se despartă.

Povestea celor doi a început în Milano

Legătura dintre Florin și Andreea a început în Italia, la Milano, acolo unde fostul atacant petrecea mult timp, fiind legat de fotbal și de comunitatea sportivă de acolo. „Pe Andreea am întâlnit-o în Italia, la Milano. Fotbalul a fost ceea ce ne-a unit. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și, astfel, s-a legat relația noastră”, povestea Răducioiu în decembrie 2024.

Relația celor doi a traversat o etapă delicată, potrivit mărturiilor apropiaților. Pentru a preveni tensiuni suplimentare, au hotărât de comun acord să își încheie relația.

Fostul mare fotbalist a mai fost căsătorit în trecut

Florin Răducioiu a mai avut o căsnicie, încheiată prin divorțîn 2018. Legătura cu Astrid a început în toamna anului 1993, iar un an mai târziu, după Campionatul Mondial, cei doi și-au unit destinele. Din această uniune au rezultat doi copii: Andrea, 28 de ani, fiica cea mai mare și Alessandro, 26 de ani, mezinul familiei.

Înainte de relația cu Astrid, cea mai cunoscută legătură sentimentală a lui Florin Răducioiu a fost cu Janine Ștefan, fosta parteneră de viață a lui Adrian Sârbu. Fostul fotbalist a declarat că era profund îndrăgostit de Janine, un fotomodel celebru al acelor vremuri. A recunoscut însă că a greșit, întrucât nu a ținut cont de sfaturile lui Ioan Becali, care îl îndemnase în repetate rânduri să încheie acea relație.

