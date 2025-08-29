Monden De ce a divorțat Andi Moisescu de Olivia Steer, de fapt







Andi Moisescu și Olivia Steer au fost, timp de 22 de ani, unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc. Totuși, în urmă cu câteva luni, au ales să divorțeze discret, fără scandal. Deși nu au făcut declarații publice, în mediul online au apărut câteva indicii care ar putea sugera cauzele despărțirii, potrivit cancan.ro.

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au despărțit după 22 de ani în care au fost considerați unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz. Cei doi au doi băieți, de 16 și 18 ani, iar pe toată durata relației au preferat discreția și au evitat expunerea publică.

Mai atenți la familie decât la viața publică, cei doi și-au conturat imaginea unui cuplu echilibrat și discret, iar vestea divorțului a luat prin surprindere pe toată lumea. Primele indicii au apărut în luna mai, când prezentatorul a fost văzut fără verighetă, iar zvonurile s-au intensificat.

Deși nici Andi Moisescu, nici Olivia Steer nu au oferit explicații publice despre despărțire, în mediul online au apărut câteva indicii.

Programul încărcat al prezentatorului, orele lungi de filmare și montaj, precum și implicarea constantă în proiectele sale ar fi redus timpul petrecut alături de familie.

Deși Olivia Steer nu i-a reproșat acest lucru, așa cum Andi Moisescu spunea în trecut, lipsa timpului petrecut împreună ar fi putut genera tensiuni. Ca în multe relații de lungă durată, detaliile aparent minore pot provoca neînțelegeri, care ajung să ducă la divorț, potrivit Canca.ro.

„Am două observații aici. Petrec infinit mai mult timp la montaj, pentru că încă îmi montez singur toate materialele de pe YouTube. Și a doua – Olivia nu mi-a făcut niciodată nici cel mai mic reproș legat de orele petrecute de mine la muncă, oricât de multe s-au adunat”, spunea acum ceva vreme Andi Moisescu, într-un interviu pentru Viva.