Blestemul Power Couple. Concurenții au divorțat pe capete

Reality show-ul „Power Couple România”, difuzat de Antena 1, a fost conceput ca un test extrem pentru relațiile concurenților. Probele fizice, mentale și psihologice, alături de presiunea constantă a camerelor de filmat, au făcut ca iubirile care păreau solide să se clatine.

Pentru unii, participarea la show a fost o experiență revelatoare, dar și dureroasă, care a adus despărțiri neașteptate. Fenomenul a fost denumit rapid de fani „blestemul Power Couple”, având în vedere numărul mare de cupluri care au divorțat după apariția în emisiune.

CRBL și Elena au fost unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, având o relație de 16 ani. În cadrul competiției, tensiunile și probele dificile au scos la iveală frustrări acumulate de-a lungul timpului. Contactul constant cu camerele de filmat și obligația de a demonstra compatibilitatea în fața publicului au făcut ca discuțiile și certurile să capete dimensiuni neașteptate.

În ciuda relației de lungă durată și a fiicei pe care o aveau împreună, CRBL și Elena au decis, după terminarea competiției, să meargă pe drumuri separate. Artistul și-a refăcut viața alături de o parteneră mai tânără, iar schimbarea sa a fost remarcată de public, care a urmărit cu interes modul în care CRBL a trecut peste despărțire.

Un alt cuplu afectat de „blestemul Power Couple” a fost format de Daiana Anghel și Sorin Gonțea. Cei doi au câștigat marele premiu, însă experiența în emisiune a scos la iveală probleme serioase în relația lor. În fața provocărilor și a probelor de cuplu, tensiunile dintre ei s-au accentuat, iar comunicarea a început să fie dificilă.

După competiție, relația de 10 ani și căsătoria lor s-au încheiat. Daiana a confirmat divorțul printr-un mesaj publicat pe contul ei de Instagram, precizând că decizia a venit după o perioadă de evaluare a relației.

Blestemul nu a ocolit nici tinerii Lino Golden și Delia Salchievici. Cei doi au participat la show, s-au căsătorit și păreau că formează un cuplu solid. În timpul emisiunii, probele și provocările păreau să-i apropie, dar tensiunile acumulate și presiunea publicului au dus la destrămarea relației. La doar un an după participare, cei doi au decis să divorțeze.

Delia a declarat că despărțirea a fost inevitabilă, lăsând să se înțeleagă că motivele erau mult mai complexe decât au putut percepe telespectatorii. După divorț, Delia și-a găsit liniștea alături de un alt partener și a început să se implice în proiecte personale. Relația cu Lină Golden încă este tensionată.

„Power Couple” nu este doar un test de compatibilitate; este o competiție care scoate la iveală adevărul despre relațiile participanților. Pentru CRBL, Daiana și Lino Golden, experiența a fost un catalizator care a accelerat sfârșitul relațiilor lor. Probele, presiunea și publicul au pus pe masă probleme care poate altfel ar fi rămas ascunse.

Tensiunile și certurile de pe platourile de filmare au avut ecou și în viața reală, iar camerele nu au ratat niciun gest sau replică, reflectând vulnerabilitatea și nemulțumirile partenerilor.

De-a lungul sezonului, „Power Couple România” a demonstrat că unele relații nu rezistă testului mediului televizat. Participarea la show a pus sub presiune fiecare decizie, fiecare emoție și fiecare conflict, iar pentru aceste trei cupluri, experiența s-a transformat într-o lecție dureroasă de viață.