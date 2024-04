Monden CRBL, criticat de prieteni după divorț: „Să își bage mințile în cap”







CRBL și Elena s-au cunoscut la „Dansez pentru tine”, acolo unde ea era coregrafă. În 2008, cei doi s-au căsătorit. La nuntă, ei au avut ținute ca în anii`30, mașini de epocă, butoaie cu whiskey și trabucuri. Chiar dacă păreau un cuplu fericit, aceștia au anunțat că divorțează.

Soția lui CRBL deja s-a mutat separat

Cei doi au hotărât să divorțeze pe cale amiabilă la notar și să pastreze o relație bună de dragul fiicei lor. Elena s-a mutat deja cu cea mică într-un apartament dintr-un cartier rezidențial din Ilfov, iar coregraful s-a angajat să plătească studiile fiicei sale, în valoare de 15.000 de euro.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei”, au scris cei doi.

Smiley i-a spus să își bage mințile în cap

Smiley, bunul prieten al lui CRBL, alături de care și-a început cariera în muzică, ar fi încercat să îl convingă să nu divorțeze. Acesta i-ar fi spus „să își bage mințile în cap” și să încerce să își salveze relația. Dansatorul n-a vrut să își schimbe decizia.

Legătura dintre CRBL și Smiley

CRBL și Smiley se știu de mai bine de 20 de ani. Legendara trupă „Simplu” s-a înființat în 2001 prin fuziunea a doua alte formații. Un an mai târziu, li se alătura și Smiley, care înlocuise un alt membru. Cei doi artiști alături de ceilalți membrii au continuat să bucure împreună generații de fani până în 2011, când formația s-a destrămat.

În 2008 Smiley participa la nunta fostului coleg de trupă, împreună cu iubita sa de la acea vreme, Laura Cosoi. Anul trecut, coregraful și Elena a mers la nunta lui Smiley cu Gina, potrivit Click.