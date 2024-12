Politica Gigi Becali a luat o decizie drastică. Are legătură cu Călin Georgescu







Patronul FCSB, Gigi Becali, care îl susține pe candidatul independent Călin Georgescu, a anunțat că va achita amenda de 150.000 de lei primită de Realitatea Plus după o ediţie a emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Oferta a fost făcută în direct, iar Anca Alexandrescu, jurnalista care prezintă emisiunea, a acceptat-o imediat.

Realitatea Plus, amendată de CNA

În ultima perioadă, audiența postului a crescut semnificativ în intervalul acoperit de jurnalistă pentru că l-a avut ca invitat pe Călin Georgescu, cel mai controversat candidat la alegerile prezidențiale. Anca Alexandrescu a spus că Realitatea Plus a fost amendată de CNA doar pentru că i-a dat dreptul la replică lui Georgescu.

Becali i-a spus jurnalistei că o să plătească toate amenzile și să stea liniștită. Aceasta a acceptat pe loc și i-a mulțumit patronului FCSB.

Gigi Becali s-a oferit să plătească amenda

„Anca Alexandrescu: Pe noi ne-au amendat astăzi cu 150 000 de lei pentru că am îndrăznit să-i dăm dreptul la replică lui Călin Georgescu și pentru că am spus adevărul, nu minciunile pe care le rostogolesc ceilalți. Ne-au înfierat pentru că am vorbit de normalitate, aici în platou.

Gigi Becali: Tu stai liniștită, că toți banii… Toate amenzile ți le voi plăti eu. Toți banii eu îi plătesc. Deci amenda aia de la CNA o să ți-o plătesc eu, stai liniștită. Da?

Anca Alexandrescu: O să contestăm amenda în instanță, domnule Becali. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, ne revedem marți seară în platou.

Gigi Becali: După ce o contești… dacă nu ți-o anulează instanța, ți-o plătesc eu, stai liniștită.

Anca Alexandrescu: Mulțumesc frumos, domnule Becali”,este discuția dintre cei doi, care a avut loc în direct.

De ce a fost amendat postul TV

Postul TV Realitatea Plus, a fost amendat de Consiliul Naţional al Audiovizualului cu 50.000 de lei pentru emisiunile „Culisele statului paralel” şi „Tu decizi - alegeri parlamentare 2024”, în care Anca Alexandrescu a făcut afirmaţii precum: „Javrelor ce sunteţi! Sunteţi mână în mână cu Soros, cu globaliştii”.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat această măsură ca urmare a unor încălcări grave ale legislaţiei în cadrul emisiunilor „Culisele statului paralel” din 26.11.2024 şi „Tu decizi - alegeri parlamentare 2024” din 01.12.2024, când au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a), b), ale art. 67 şi ale art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare al conţinutului audiovizual.