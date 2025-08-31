Sport Fotbal european. Inter - Udinese, ora 21.45. Cristi Chivu, un nou test, după marele debut din Serie A







Cristi Chivu o conduce pe Inter Milano, în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 3 și Prima Sport 3), în confruntarea cu Udinese. Este cea de-a doua etapă a campionatului intalian de fotbal, antrenorul român a debutat perfect în urmă cu o săptămână, succes pe teren propriu, scor 5-0 cu Torino.

INTER MILANO (3-5-2): Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Thuram, L. Martinez Antrenor: Cristi Chivu

UDINESE (3-5-2): Sava - Bertola, Kristensen, Solet - Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara - Davis, Bravo Antrenor: Kosta Runjaic

Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Milano) Arbitru: Matteo Marchetti.

„Trebuie să păstrăm atitudinea și mentalitatea, apoi trebuie să îmbunătățim și multe alte lucruri. Vor fi multe meciuri și vom avea, de asemenea, oportunitatea de a explora diferite combinații în primul 11”, a spus antrenorul român după succesul cu cei de la Torino.

„Jucăm la fiecare trei zile și pentru a menține echipa motivată, trebuie să mulțumesc pe toată lumea. Cu toate acestea, meritocrația contează, iar nivelul trebuie să fie întotdeauna ridicat”, a mai afirmat Chivu.