Programul FCSB în Europa League. Primul meci, în deplasare cu Go Ahead Eagles

FCSB. Sursa foto: Facebook/FCSB
Clubul FCSB a anunțat, sâmbătă seara, programul meciurilor din faza principală a Ligii Europa.

Adversarele FCSB în grupele Ligii Europa

La fel ca în sezonul trecut, competiția are o singură grupă, formată din 36 de echipe. Primele opt clasate vor merge direct în optimi, iar formațiile aflate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru calificarea în faza următoare.

Din prima urnă, Campioana României a evitat adversari precum Roma, Porto sau Rangers, însă a nimerit două echipe puternice, Feyenoord și Dinamo Zagreb.

Din urna a doua, Campioana României va întâlni Fenerbahce, echipă care l-a demis recent pe Jose Mourinho, și Steaua Roșie Belgrad. Din urna a treia, aceeași în care s-a aflat și FCSB, adversarele vor fi Young Boys și Basel, ambele din Elveția. Ultimele două formații extrase sunt Bologna și olandezii de la Go Ahead Eagles.

Când vor fi jucate meciurile

Astfel, Campioana României va juca împotriva echipelor Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Go Ahead Eagles.

Programul meciurilor:

  • 25 septembrie - Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie - FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie - FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie - FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie - Steaua Roşie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie - FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie - Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie - FCSB - Fenerbahce.

Gigi Becali, după ce FCSB și-a aflat adversarele

Gigi Becali, patronul clubului, a afirmat la „Liga Digi Sport” că echipa se va califica fără probleme mai departe în Europa League. De asemenea, potrivit acestuia, Fenerbahce ar fi cel mai dificil adversar, însă formația turcă va veni la București fără antrenorul Jose Mourinho, demis vineri.

„MM voia să joace cu Mourinho, eu nu voiam să pic cu turcii. Sunt echipe pe care le putem bate, Feyenoord și Dinamo Zagreb. Nu o voiam pe Lyon, Lyon e foarte puternică”, a spus patronul.

El a adăugat: „Așa zicea MM, cu Fenerbahce. E bun și cu Steaua Roșie. Mai am emoții acum? Merg la distracție acum, la spectacol, la teatru. Noi putem învinge aceste echipe. Cu Fenerbahce va fi greu, e echipă foarte puternică. Putem ajunge la anul în Liga Campionilor, e prea ușor, dar asta e, ce să facem”.

