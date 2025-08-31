Sport Programul FCSB în Europa League. Primul meci, în deplasare cu Go Ahead Eagles







Clubul FCSB a anunțat, sâmbătă seara, programul meciurilor din faza principală a Ligii Europa.

La fel ca în sezonul trecut, competiția are o singură grupă, formată din 36 de echipe. Primele opt clasate vor merge direct în optimi, iar formațiile aflate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru calificarea în faza următoare.

Din prima urnă, Campioana României a evitat adversari precum Roma, Porto sau Rangers, însă a nimerit două echipe puternice, Feyenoord și Dinamo Zagreb.

Din urna a doua, Campioana României va întâlni Fenerbahce, echipă care l-a demis recent pe Jose Mourinho, și Steaua Roșie Belgrad. Din urna a treia, aceeași în care s-a aflat și FCSB, adversarele vor fi Young Boys și Basel, ambele din Elveția. Ultimele două formații extrase sunt Bologna și olandezii de la Go Ahead Eagles.

Astfel, Campioana României va juca împotriva echipelor Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel și Go Ahead Eagles.

Programul meciurilor:

25 septembrie - Go Ahead Eagles - FCSB

2 octombrie - FCSB - Young Boys

23 octombrie - FCSB - Bologna

6 noiembrie - FC Basel - FCSB

27 noiembrie - Steaua Roşie Belgrad - FCSB

11 decembrie - FCSB - Feyenoord

22 ianuarie - Dinamo Zagreb - FCSB

29 ianuarie - FCSB - Fenerbahce.

Gigi Becali, patronul clubului, a afirmat la „Liga Digi Sport” că echipa se va califica fără probleme mai departe în Europa League. De asemenea, potrivit acestuia, Fenerbahce ar fi cel mai dificil adversar, însă formația turcă va veni la București fără antrenorul Jose Mourinho, demis vineri.

„MM voia să joace cu Mourinho, eu nu voiam să pic cu turcii. Sunt echipe pe care le putem bate, Feyenoord și Dinamo Zagreb. Nu o voiam pe Lyon, Lyon e foarte puternică”, a spus patronul.

El a adăugat: „Așa zicea MM, cu Fenerbahce. E bun și cu Steaua Roșie. Mai am emoții acum? Merg la distracție acum, la spectacol, la teatru. Noi putem învinge aceste echipe. Cu Fenerbahce va fi greu, e echipă foarte puternică. Putem ajunge la anul în Liga Campionilor, e prea ușor, dar asta e, ce să facem”.