Sport A făcut peste 100 de milioane de euro după ce a fost concediat de mai multe ori







100 de milioane de euro din concedieri. Este cazul lui Jose Mourinho (62 de ani), unul dintre cel mai bine plătiți antrenori din istoria fotbalului. Demis vineri de pe banca tehnică a clubului Fenerbahce Istanbul, ar fi primit 15 milioane de euro drept despăgubiri, conform Agerpres.

Tehnicianul lusitan ar fi încasat aproximativ 108 milioane euro indemnizaţii de concediere de la debutul carierei sale de antrenor, în urmă cu 25 de ani. În unsprezece experienţe în calitate de antrenor principal între Porrtugalia, Anglia, Italia, Spania şi Turcia, el a devenit un greu al fenomenului. Iar concedierea sa, de şapte ori până acum, a fost pe măsura renumelui.

„Concedierea lui „Special One costă scump”, au scris spaniolii de la cotidianul „Marca”. Jurnalistii notează că Fenerbahce va trebui să-i plătească suma imensă de 15 milioane euro pentru demiterea sa ca urmare a eliminării de către Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor (0-0 și 0-1).

Conform cotidianului portughez Record, antrenorul de 62 de ani ar fi încasat după plecarea forţată de la Manchester United, în decembrie 2018, un cec în valoare de 22 milioane euro, cel mai mare până în acest moment, Chelsea i-ar fi plătit 20,9 milioane la concedierea în 2007, iar Real Madrid completează podiumul despăgubirilor record cu un cec de 19,7 milioane de euro, şase ani mai târziu.

De asemenea, cei de la AS Roma ar fi plătit şi ei suma 3,5 milioane euro pentru a se separa de Mourinho în 2024, conform sursei citate.

FCSB s-ar fi putut întâlni cu Mourinho, în acest sezon al Ligii Europa, dar antrenorul nu va mai ajhunge la București. Campioana României o va întâlni pe Fenerbahce, pe „Arena Națională”.