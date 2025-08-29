Economie Pachetul doi, rupt în șase bucăți. Guvernul tranșează pensiile magistraților, sănătatea, taxele și concedierile







Guvernul ar putea aproba vineri al doilea pachet de măsuri fiscale. Pentru a evita riscul ca o eventuală respingere la Curtea Constituțională să blocheze întregul set de reforme, Executivul a decis împărțirea pachetului în șase proiecte legislative separate, după cum a anunțat purtătorul de cuvvânt, Ioana Dogioiu.

Acestea vizează domenii esențiale: fiscalitatea, guvernanța companiilor de stat, reorganizarea autorităților autonome precum ANRE, ASF și ANCOM, reforma sistemului de sănătate, schimbarea legislației pensiilor magistraților și modificări în administrația locală.

Cele șase proiecte ar urma urmează să fie adoptate în ședința de vineri după-amiază. Până luni, parlamentarii ar putea depune amendamente, iar la începutul noii sesiuni legislative, Guvernul își va angaja răspunderea pe întregul pachet, a precizat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.

Unul dintre cele mai sensibile proiecte se referă la pensiile magistraților, care deja au început proteste în toată țara, prin suspendarea activității. Noua lege aliniază vârsta standard de pensionare cu cea din sistemul public, impunând o vechime totală de 35 de ani în muncă, dintre care cel puțin 25 în funcțiile de magistrat.

Calculul pensiei va porni de la 55% din media veniturilor brute realizate în ultimele 60 de luni, dar cuantumul nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Vârsta de pensionare va fi ridicată gradual, până în 2036, cu câte un an și jumătate pe an.

Se menține posibilitatea pensionării anticipate, după 35 de ani de vechime, însă cu o penalizare de 2% pentru fiecare an lipsă până la vârsta standard. Bonificația de 1% și actualizarea pensiilor vor fi valabile doar pentru cei care îndeplinesc condițiile înainte de intrarea în vigoare a legii. În regimul tranzitoriu, magistrații care ies la pensie până la 1 octombrie 2025 își vor păstra drepturile conform legislației actuale.

Managerii de spitale vor avea contracte cu indicatori clari de performanță, iar șefii caselor județene de asigurări vor trebui să demonstreze minimum doi ani de experiență managerială.

Medicii de familie vor putea deschide puncte secundare cu program redus, de cel puțin cinci ore pe săptămână, pentru a acoperi zonele rurale. În schimb, spitalele private nu vor mai primi finanțare pentru rezidenți.

Pacienții neasigurați care suferă de TBC sau HIV/SIDA vor beneficia gratuit de tratament complet până la vindecare. Investigațiile paraclinice pentru bolile grave vor fi decontate integral, iar accesul la medicamente inovative va fi reglementat printr-un mecanism nou, cu responsabilități atât pentru companiile farmaceutice, cât și pentru medicii curanți.

Începând din 2027, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va prelua integral monitorizarea și analiza serviciilor medicale decontate.

Guvernul propune reducerea cu 6.060 a numărului de posturi din cabinetele demnitarilor, economiile fiind estimate la 194 de milioane de lei în ultimele luni din 2025 și peste 580 de milioane de lei anual. În instituțiile prefectului, numărul de posturi va fi redus cu 20%, iar poliția locală va fi reorganizată în funcție de populația localităților.

Se introduc plafoane pentru salariile conducerii unor instituții, reducerea numărului membrilor din consiliile de administrație și aplicarea unor grile unitare de salarizare în structurile subordonate Ministerului Dezvoltării. Funcțiile de conducere vor fi limitate în timp și supuse evaluărilor periodice de performanță. Pentru posturile sensibile se va introduce rotația obligatorie, pentru a limita influența politică.

În plan fiscal, construcțiile fără autorizație vor fi impozitate suplimentar cu 100% timp de cinci ani, iar baza de impozitare se extinde asupra clădirilor neterminate sau cu autorizație expirată. Primăriile vor putea majora taxele și impozitele locale cu până la 50% și vor folosi drone ori imagini satelitare pentru identificarea clădirilor ilegale sau nedeclarate.

Clădirile nedeclarate la timp vor fi supuse unui impozit majorat cu 30% la fiecare șase luni de întârziere. În plus, o parte din Palatul Parlamentului va fi transferată în administrarea Ministerului Dezvoltării, pentru o folosire mai eficientă a spațiilor. Totodată, autoritățile locale vor putea institui taxe suplimentare pe jocurile de noroc, iar din veniturile proprii se va constitui un Fond de Regenerare Locală de până la 5%.

Proiectul de lege aduce reguli stricte pentru companiile de stat și regii autonome. Contractele de mandat vor include indicatori financiari (50–75%) și nefinanciari (25–50%). Consiliile de administrație trebuie să aibă minimum trei membri, cu cel puțin trei ani de experiență. În sistemul dualist, consiliile de supraveghere vor fi formate din trei până la cinci membri.

Acționarii minoritari care dețin minimum 5% din capitalul social vor putea solicita alegerea administratorilor prin vot cumulativ și propunerea de candidați proprii. Mandatele administratorilor vor fi limitate, iar locurile vacante vor putea fi ocupate temporar doar cu avizul AMEPIP.

Remunerația va include o parte fixă și una variabilă, limitată la cel mult de două ori salariul mediu brut pe economie. Beneficiile suplimentare nu vor putea depăși valoarea a două indemnizații fixe brute pe an.

La regii autonome, consiliile vor avea trei membri, dintre care unul desemnat de autoritatea tutelară. Agenția AMEPIP va avea atribuții sporite de control și sancționare pentru a crește transparența și a limita influența politică.

Autoritățile autonome vor fi obligate să își reorganizeze activitatea până la 30 septembrie 2025. Se reduc cu 10% posturile de specialitate și cu 30% cele din structurile suport, care nu vor putea depăși 20% din totalul angajaților. Funcțiile care nu există în Clasificarea Ocupațiilor din România vor fi eliminate, iar suprapunerile de atribuții între directori și vicepreședinți nu vor mai fi permise.

Salariile și indemnizațiile conducerii scad cu 30% față de nivelul din iulie 2025, iar bonusurile și primele vor fi plafonate. Organigramele și veniturile totale ale membrilor conducerii vor fi publicate online, iar noile reguli salariale se vor aplica din 1 ianuarie 2026.

Ultimul proiect prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 2026. Cheltuielile cu managementul, consultanța și proprietatea intelectuală către firme afiliate din străinătate vor fi deductibile doar în limita a 1% din totalul cheltuielilor.

Toate firmele vor fi obligate să dețină un cont bancar sau la Trezoreria Statului, iar cele nou-înființate trebuie să îl deschidă în maximum 60 de zile. Pragul de 50.000 de lei pentru obligativitatea POS va fi eliminat, iar nerespectarea regulilor va atrage amenzi între 3.000 și 10.000 de lei.

Transportul și vehiculele poluante vor fi taxate suplimentar. Camioanele și vehiculele grele vor plăti tarife raportate la distanță, iar autoturismele poluante vor avea impozite mai mari. Statul promite programe de stimulare pentru achiziția de vehicule nepoluante și scheme de casare pentru cele vechi.

SRL-urile vor fi obligate să majoreze capitalul social: minimum 500 de lei pentru firmele cu cifră de afaceri sub 400.000 lei și 5.000 de lei pentru cele care depășesc acest prag. Societățile existente au la dispoziție doi ani pentru conformare, în caz contrar riscând dizolvarea. În plus, cesiunea părților sociale ale asociatului majoritar va fi recunoscută de fisc doar după notificarea oficială.