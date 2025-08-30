Monden Gigi Becali, gest ca pe stadion față de un magistrat! L-a scuipat în față







Gigi Becali a declarat, în direct la „Fanatik cu Horia Ivanovici”, că în 2013, pe durata anchetei din dosarul sechestrării de persoane, a scuipat un procuror. Acesta, potrivit spuselor sale, i-ar fi cerut să depună mărturie împotriva lui Victor Babiuc. Acesta era fostul ministru al Apărării, decedat între timp, cu care finanțatorul FCSB făcuse schimbul de terenuri.

„La mine a venit procurorul când eram arestat… Mi-a zis: «Dacă zici de Babiuc, ieși și din asta, și din toate». M-a chemat în camera de anchetă. I-am dat un scuipat și am ieșit din camera de anchetă”, a afirmat Becali. Bineînțeles că gestul i-a fost semnalat drept „ultraj” de către un agent, însă el l-a justificat ca o reacție la o „propunere mizerabilă”. Singura avere adevărată este demnitatea, susține acesta

Omul de afaceri spune că i s-ar fi promis „scăparea” din cele trei cauze penale în care era vizat la acel moment. Dosarul „Valiza”, schimbul de terenuri cu MApN și sechestrarea de persoane — în schimbul denunțului. „Cum să îmi ceri să fiu turnător? Să scrie pe piatra mea de mormânt ‘turnător’?”, a continuat Becali, afirmând că principiul refuzului colaborării cu anchetatorii îl ghidează „din tinerețe”.

Declarațiile vin la mai bine de un deceniu de la condamnarea definitivă: pe 20 mai 2013, Gigi Becali a primit o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 6 luni de închisoare după contopirea sentințelor din cele trei dosare, fiind eliberat condiționat în aprilie 2015. În intervenția de la FANATIK, finanțatorul a reconstituit contextul interogatoriului din 2013 și a reluat tema „demnității” ca motiv al refuzului de a-l „turna” pe Babiuc.

Becali a susținut că presiunile pentru a furniza informații ar fi existat încă din tinerețe, evocând un episod din perioada serviciului militar: „Nu voi fi niciodată turnător. E vorba de demnitate”, a spus acesta.

Becali la Fanatik Show: “M-au chemat la Armată, aveam 19 ani. M-au chemat că aveam liceul și eram la construcții. Și eram mai deștept că aveam liceul, vezi Doamne! Și zice: ‘Domnule, mai avem nevoie să știm și noi ce se întâmplă. Și aia, și aia…’ Și i-am zis: ‘Domnule, dumneata îmi ceri mie să fiu turnător? Uită-te puțin la familia mea câtă pușcărie a făcut’.

Mi-a zis: ‘D-aia faci pușcărie aici, că a făcut și familia ta pușcărie și faci la construcții cu infractorii’. I-am zis: ‘Da, dar nu voi fi niciodată turnător’. E vorba de demnitate, Horia! Viața asta cât e? Mi-a zis acum unul că vrea să ne întâlnim mâine să vorbim.

I-am zis să mă sune mâine, nu ne dăm întâlnire acum. Eu poate mor până mâine, de unde știu dacă trăiesc? Să nu mă țin de cuvânt? Eu vreau să mă țin de cuvânt și mort dacă sunt. Ăsta e caracterul bărbatului!”