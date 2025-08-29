Sport Fenerbahce se desparte de Mourinho, după eliminatrea din Liga Campionilor







Clubul Fenerbahce a anunțat, vineri, despărţirea de antrenorul Jose Mourinho, în vârstă de 62 de ani, decizia venind după eliminarea echipei din Liga Campionilor. „Ne despărţim de Jose Mourinho, antrenorul echipei noastre profesionale A din sezonul 2024-2025”, a transmis clubul din Istanbul într-un comunicat.

Fenerbahce a anunțat, vineri, despărțirea de Jose Mourinho, după ce echipa a fost eliminată din Liga Campionilor în urma înfrângerii, cu 0-1, în fața echipei Benfica. Anunțul apare la doar o zi după ce Beșiktaș s-a despărțit de Ole Gunnar Solskjaer, demis după eliminarea din Conference League.

„Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit”, a transmis clubul.

Fenerbahce a pierdut, miercuri, returul din play-off-ul Ligii Campionilor cu Benfica, scor 0-1. Golul a fost înscris în prima repriză de Kerem Akturkoglu, fost jucător al lui Galatasaray. După eliminarea din play-off-ul Ligii Campionilor, Fenerbahce va continua competiția în grupele Ligii Europa.

Înaintea meciului, vicepreședintele clubului, Hamdi Akin, declara că echipa sa va „bate ușor” Benfica.

Întrebat despre afirmațiile lui Hamdi Akin, Jose Mourinho a declarat: „Credeți sau nu, dar nu știu cine este. Nu cunosc această persoană, nu știu ce influență are și nici ce rol ocupă în club. Nimeni nu mi l-a prezentat vreodată”.

Jose Mourinho a preluat Fenerbahce în iunie 2024, însă nu a reușit să aducă echipei titlul de campioană, așteptat încă din 2014. Tehnicianul portughez, fost antrenor la Chelsea, Real Madrid și Inter Milano și dublu câștigător al Ligii Campionilor, cu Porto în 2004 și Inter în 2010, a avut mai multe eșecuri în perioada petrecută în Turcia.

În aprilie, după un meci pierdut în Cupa Turciei, Jose Mourinho a avut un conflict direct cu antrenorul rivalei Galatasaray. Cu două luni înainte, el fusese deja sancționat cu patru etape de suspendare și amendă pentru declarațiile făcute la finalul unei partide de campionat împotriva aceleiași echipe.

„Special One” l-a acuzat pe al patrulea oficial al partidei și, implicit, toţi arbitrii din Turcia, că ar favoriza echipa Galatasaray, triplă campioană națională.