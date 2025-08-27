Sport Țara care riscă să rămână fără fotbal. Ultimatum transmis de oficialii FIFA







FIFA este cu ochii pe India și amenință să interzică echipa națională a acestei țări din toate competițiile internaționale, după cum notează news.ro. Alt for, AFC, organizatorul competițiilor din Asia, a anunțat că ar putea să ia aceeași măsură drastică. Iar asta s-ar răsfrânge nu numai asupra primelor reprezentative și și asupra echipelor de club.

Problema este legată de noile statute ale Federației din India, care nu au fost transmise către forurile internaționale, respectiv FIFA și AFC. Într-o scrisoare adresată preşedintelui Federaţiei Indiene de Fotbal (AIFF), Kalyan Chaubey, FIFA şi AFC şi-au exprimat „profunda îngrijorare” faţă de incapacitatea acestuia de a finaliza şi adopta noul text. Noul statut al AIFF face obiectul unei proceduri iniţiate în 2017 la Curtea Supremă din India, notează sursa citată.

În anul 2022, Federaţia Indiană a fost suspendată pentru o scurtă perioadă pentru trafic de influenţă, după numirea de către Curtea Supremă a unui comitet de administratori însărcinaţi cu conducerea acesteia. Această măsură drastică a fost suspendată câteva zile mai târziu, după decizia AIFF de a organiza alegeri. Kalyan Chaubey a fost cel care a câștigat și a ajuns la conducerea forului din India.

Ediţia 2025-2026 a campionatului intern din această țară, Indian Super League (ISL), a fost amânată din cauza unui conflict financiar între AIFF şi administratorul privat al campionatului. Contractul dintre federaţie şi Football Sports Development Limited, care expiră la 8 decembrie, nu a fost încă reînnoit.

Deși este una dintre cele mai mari țări ale lumii, și ca suprafață, dar mai ales ca populație (locul 1, peste 1,2 miliarde de locuitori), India nu a contat niciodată în fotbal. Principalul sport, ca interes, în India, este cricketul. În ultimii ani, s-a încercat o popularizare a fotbalului și au fost aduși câțiva fotbaliști populari în Europa, aflați pe final de carieră. Succesul nu a fost cel sperat. În 2015, în fotbalul indian a ajuns și Adrian Mutu, care a evoluat pentru gruparea FC Pune 10 partide, marcând de patru ori.