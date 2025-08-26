Social Republica Moldova pierde oameni și câștigă ani. Recensământul din 2024 arată un declin demografic alarmant







Republica Moldova a pierdut peste jumătate de milion de locuitori în ultimii zece ani și a îmbătrânit vizibil. Sunt datele finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024. Datele BNS arată că ponderea tinerilor de 20–29 de ani a scăzut cu 7,5 puncte procentuale, iar a celor între 35 și 60 de ani a scăzut semnificativ. În schimb, ponderea persoanelor de 60–69 de ani a crescut cu 4,6 puncte procentuale. Vârsta medie a populației a ajuns la 40,6 ani, față de 37,5 ani în 2014, cu o creștere mai accentuată în mediul rural.

Structura economică arată că numărul persoanelor aflate în vârstă aptă de muncă s-a redus cu 9 puncte procentuale. În același timp, ponderea celor care au depășit vârsta de muncă a crescut cu 7,5 puncte procentuale, accentuând presiunea pe piața muncii și pe sistemul social.

Dacă în 2014 reveneau 92 de bărbați la 100 de femei, în 2024 raportul a scăzut la 89 de bărbați. Diferența apare după vârsta de 20 de ani și este explicată prin speranța de viață mai redusă a bărbaților, cu aproximativ nouă ani mai mică decât a femeilor.

Deși 98,9% dintre rezidenți au cetățenia Republicii Moldova, ponderea celor cu dublă cetățenie a crescut considerabil. 16,2% în 2024 față de 5,6% în 2014. Printre cele mai frecvente se numără cetățeniile României, Ucrainei, Federației Ruse, Turciei și Indiei. Totodată, 4,4% dintre locuitorii țării s-au născut în afara Republicii Moldova.

Pentru prima dată, recensământul a inclus și fenomenul strămutării forțate. În 2024, pe teritoriul Republicii Moldova locuiau peste 15.000 de refugiați, majoritatea cetățeni ucraineni. De asemenea, aproape 10% din populație și-a schimbat reședința în interiorul țării, cu o concentrare mai mare în Chișinău, Bălți, Anenii Noi și Ialoveni, în timp ce raioane precum Briceni, Fălești sau Hâncești au pierdut populație.

Structura după starea civilă arată că 55,8% dintre persoanele de peste 15 ani sunt căsătorite, 23,6% nu s-au căsătorit niciodată, 10,4% sunt divorțate și 10,2% sunt văduve. Diferențele de gen sunt evidente: femeile văduve sunt de patru ori mai numeroase decât bărbații văduvi, iar bărbații necăsătoriți sunt mai numeroși decât femeile necăsătorite.

Un alt aspect prezentat de BNS ține de educație: fiecare a cincea persoană din Republica Moldova are studii superioare. În 2024, 19,1% din populație avea diplomă de licență sau de masterat, față de 14,9% în 2014. În total, numărul celor cu studii universitare a crescut cu peste 65.000 în ultimii zece ani. Rata alfabetizării a ajuns la 99,6%.