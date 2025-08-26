Republica Moldova pierde oameni și câștigă ani. Recensământul din 2024 arată un declin demografic alarmant
- Sanda Frunze
- 26 august 2025, 06:25
Republica Moldova a pierdut peste jumătate de milion de locuitori în ultimii zece ani și a îmbătrânit vizibil. Sunt datele finale ale Recensământului populației și locuințelor 2024. Datele BNS arată că ponderea tinerilor de 20–29 de ani a scăzut cu 7,5 puncte procentuale, iar a celor între 35 și 60 de ani a scăzut semnificativ. În schimb, ponderea persoanelor de 60–69 de ani a crescut cu 4,6 puncte procentuale. Vârsta medie a populației a ajuns la 40,6 ani, față de 37,5 ani în 2014, cu o creștere mai accentuată în mediul rural.
Structura economică arată că numărul persoanelor aflate în vârstă aptă de muncă s-a redus cu 9 puncte procentuale. În același timp, ponderea celor care au depășit vârsta de muncă a crescut cu 7,5 puncte procentuale, accentuând presiunea pe piața muncii și pe sistemul social.
Raportul dintre femei și bărbați, în scădere pentru bărbați
Dacă în 2014 reveneau 92 de bărbați la 100 de femei, în 2024 raportul a scăzut la 89 de bărbați. Diferența apare după vârsta de 20 de ani și este explicată prin speranța de viață mai redusă a bărbaților, cu aproximativ nouă ani mai mică decât a femeilor.
Deși 98,9% dintre rezidenți au cetățenia Republicii Moldova, ponderea celor cu dublă cetățenie a crescut considerabil. 16,2% în 2024 față de 5,6% în 2014. Printre cele mai frecvente se numără cetățeniile României, Ucrainei, Federației Ruse, Turciei și Indiei. Totodată, 4,4% dintre locuitorii țării s-au născut în afara Republicii Moldova.
Refugiați și mobilitate internă
Pentru prima dată, recensământul a inclus și fenomenul strămutării forțate. În 2024, pe teritoriul Republicii Moldova locuiau peste 15.000 de refugiați, majoritatea cetățeni ucraineni. De asemenea, aproape 10% din populație și-a schimbat reședința în interiorul țării, cu o concentrare mai mare în Chișinău, Bălți, Anenii Noi și Ialoveni, în timp ce raioane precum Briceni, Fălești sau Hâncești au pierdut populație.
Situația familiilor
Structura după starea civilă arată că 55,8% dintre persoanele de peste 15 ani sunt căsătorite, 23,6% nu s-au căsătorit niciodată, 10,4% sunt divorțate și 10,2% sunt văduve. Diferențele de gen sunt evidente: femeile văduve sunt de patru ori mai numeroase decât bărbații văduvi, iar bărbații necăsătoriți sunt mai numeroși decât femeile necăsătorite.
Un alt aspect prezentat de BNS ține de educație: fiecare a cincea persoană din Republica Moldova are studii superioare. În 2024, 19,1% din populație avea diplomă de licență sau de masterat, față de 14,9% în 2014. În total, numărul celor cu studii universitare a crescut cu peste 65.000 în ultimii zece ani. Rata alfabetizării a ajuns la 99,6%.
