International Trump, convins că Beijingul nu va ataca Taiwanul în mandatul său







Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, Donald Trump a afirmat că Xi Jinping i-ar fi garantat că țara sa nu va lansa un atac asupra Taiwanului pe durata mandatului său la Casa Albă.

Liderul american a declarat că situația este similară cu cea dintre Rusia și Ucraina, dar a afirmat că nu există nicio șansă ca un atac să aibă loc atâta timp cât el se află la Casa Albă.

„Vă spun, e o situaţie similară cu cea dintre Rusia şi Ucraina, dar nu cred că există vreo şansă să se întâmple atâta timp cât sunt eu aici. Vom vedea. El mi-a spus: «Nu voi face asta cât timp eşti preşedinte». Şi i-am răspuns că apreciez, dar a adăugat că este foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare”, a explicat președintele american, potrivit Fox News.

Prima convorbire confirmată între Donald Trump și Xi Jinping în al doilea mandat al președintelui american a avut loc în luna iunie, deși anterior Trump menționase doar un apel telefonic, fără a preciza momentul exact.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său și susține că urmărește „reunificarea”, inclusiv prin forță dacă va fi necesar, în timp ce insula, guvernată democratic, respinge aceste pretenții. Vineri, Ambasada Chinei la Washington a anunțat că problema Taiwanului este „cea mai importantă și sensibilă” în relațiile bilaterale dintre cele două state.

„Guvernul SUA trebuie să respecte principiul unei singure Chine şi cele trei comunicate comune chino-americane, să gestioneze cu prudenţă chestiunile legate de Taiwan şi să protejeze în mod real relaţiile dintre China şi SUA, precum şi pacea şi stabilitatea în strâmtoarea Taiwan”, a afirmat purtătorul de cuvânt Liu Pengyu.

Liderul american a declarat că, pentru moment, nu ia în calcul aplicarea de sancțiuni asupra Chinei pentru achizițiile de petrol din Rusia.

„Datorită a ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta. Acum, poate va trebui să mă gândesc la asta peste două sau trei săptămâni sau ceva de genul, dar nu trebuie să ne gândim la asta acum. Cred că întâlnirea a mers foarte bine”, a spus el.

Anterior, Statele Unite au aplicat sancțiuni Indiei, impunând taxe vamale suplimentare de 25%, însă măsuri similare nu au fost luate împotriva Chinei, în ciuda faptului că Beijingul rămâne unul dintre cei mai mari importatori de petrol rusesc. În paralel, SUA și China poartă negocieri pentru o înțelegere comercială menită să reducă tensiunile economice și să limiteze taxele vamale existente.