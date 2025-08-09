Economie Trump vrea ca șeful Intel, legat de China comunistă, să demisioneze







Donald Trump a cerut plecarea actualului CEO al Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor prea strânse ale acestuia, cu companii din China comunistă, potrivit Reuters. Presa speculează că, prin plecarea actualului șef, redresarea companiei ar putea avea de suferit.

O investigație Reuters din aprilie a arătat că Tan a investit, de-a lungul anilor, în sute de companii din China comunistă, unele care aveau legături periculoase cu armata chineză.

Doi investitori și un fost angajat de rang înalt se plâng acum că solicitarea liderului de la Casa Albă riscă să îi distragă lui Lip-Bu Tan atenția de la măsurile urgente de restructurare a gigantului american.

„Este o distragere clară de la priorităţile companiei. Dacă Trump va cere Intel să investească mai mult, compania s-ar putea să nu aibă resursele necesare, comparativ cu Apple sau Nvidia”, susține Ryuta Makino, unul dintre acţionarii Intel care ar avea de pierdut dacă cererea lui Trump de protejare a industriei americane s-ar înfăptui.

Intel a beneficiat de legea americană CHIPS din 2022, sub conducerea fostului CEO Pat Gelsinger, care planifica construirea unor fabrici avansate în Statele Unite.

Lip-Bu Tan, CEO-ul cu legături cu armata dictaturii comuniste de la Beijing, se opune acestor planuri, anunțând recent că va încetini lucrările din Ohio și că va investi în noi fabrici doar dacă „cererea o va justifica”.

Poziția acestuia este în evidentă contradicție cu cererile lui Trump.

În contextul cererii făcute de Trump, CEO-ul Intel a susținut, joi seară, că locuiește în Statele Unite de peste patru decenii, fiind țară pe care ar iubi-o și căreia i-ar fi recunoscător pentru oportunitățile primite.

„Iubesc şi această companie. Consiliul de administraţie sprijină pe deplin eforturile noastre de transformare”, a mai susținit CEO-ul Intel, cu legături dovedite în China comunistă.

Fost CEO al Cadence Design Systems între 2008 și 2021, Tan a condus compania în perioada în care aceasta a vândut produse unei universități chineze afiliate armatei și implicate în simulări nucleare, acuzații ce au dus luna trecută la o amendă de peste 140 de milioane de dolari.

Senatorul republican Tom Cotton a transmis o scrisoare consiliului Intel, solicitând clarificări privind trecutul lui Tan și legăturile sale cu entități chineze.