International Aurul a atins un nou record pe fondul tarifelor vamale impuse de SUA







Aurul a atins vineri un nou record, pe fondul incertitudinilor privind tarifele vamale impuse de Statele Unite pentru lingourile importate, în special din Elveția, cel mai mare rafinator de aur din lume, potrivit CNBC.

Pe piața futures, contractele cu livrare în decembrie au urcat până la 3.534,10 dolari uncia, înainte de a scădea la aproximativ 3.495 dolari. Aurul spot a rămas în jurul valorii de 3.400 dolari pe uncie.

Evoluția a fost determinată de o scrisoare oficială a Agenției Vamale și de Protecție a Frontierei din SUA (CBP), publicată de Financial Times, care indică faptul că unele lingouri turnate în Elveția ar trebui încadrate la un cod vamal care nu le exclude de la tariful reciproc de 39%, aplicat recent produselor elvețiene.

Decizia CBP face referire la faptul că lingourile de un kilogram și cele de 100 de uncii, dacă poartă ștampile sau gravuri, nu pot fi considerate aur „neprelucrat” și nu se mai încadrează în codul vamal HTS 7108.12.10, care le-ar fi permis scutirea de taxe. Acestea au fost trecute în codul 7108.13.5500, care le supune tarifelor vamale.

Reinterpretarea a provocat agitație pe piață. „Reapare sentimentul de grabă în importuri, similar cu cel din 2024”, a transmis Michael Hsueh, analist la Deutsche Bank, într-o notă pentru clienți.

Joni Teves, strateg la UBS, a avertizat că această modificare ar putea limita capacitatea pieței de a aduce rapid aur pentru livrare fizică în depozitele Comex din SUA, utilizate pentru decontarea contractelor futures.

„Tarifele impun costuri suplimentare, iar cum Elveția este principala sursă de aur rafinat pentru SUA, aceste costuri pot deveni semnificative”, a declarat ea.

Teves a adăugat că, anterior, 78% din exporturile de aur ale Elveției către SUA erau scutite de taxe datorită încadrării ca aur neprelucrat.

UBS și Deutsche Bank consideră că rafinăriile de aur ar putea adapta procesele de producție pentru a se încadra în codul vamal care permite scutirea de taxe. Printre opțiuni se numără fabricarea de lingouri fără gravuri sau producerea de granule de aur, considerate mai puțin prelucrate.

Hsueh avertizează însă că, dacă administrația americană urmărește să încurajeze rafinarea internă, ar putea descuraja importurile prin impunerea unor condiții stricte pentru scutiri. Într-un scenariu extrem, scutirile actuale ar putea fi eliminate complet, deși analiștii consideră că acest lucru este puțin probabil.