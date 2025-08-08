International India, nervoasă după taxele SUA: E treaba noastră de unde luăm petrol







Tarifele impuse Indiei de SUA au generat un val de îngrijorare în mediul economic și diplomatic, afectând legăturile comerciale dintre cele două țări. Într-un moment în care India continuă să-și consolideze parteneriatele energetice și militare, noile taxe au complicat relațiile și au deschis noi scenarii în politica globală.

Noile tarife impuse Indiei au fost anunțate recent de administrația americană, ca răspuns la importurile energetice semnificative ale New Delhi din Rusia. Decizia a fost luată într-un context geopolitic tensionat, în careStatele Unite încearcă să izoleze Rusia economic după invazia Ucrainei.

India, al treilea cel mai mare consumator de energie la nivel mondial, continuă să cumpere petrol rusesc la prețuri mai avantajoase, ceea ce a determinat Washingtonul să aplice o taxă suplimentară de 25% pe o serie de produse importate din această țară.

Declarațiile oficiale americane subliniază că măsura vizează corectarea deficitului comercial dintre cele două țări și descurajarea importurilor care susțin economia rusă. Pe de altă parte, oficialii indieni au catalogat aceste tarife ca fiind o încercare de presiune comercială nejustificată, reiterând dreptul Indiei de a-și stabili politicile energetice în conformitate cu propriile interese naționale.

Pe plan economic, tarifele au afectat deja marile companii indiene din sectorul energetic, precum Reliance Industries și Nayara Energy, care continuă să importe petrol rusesc, în ciuda presiunilor internaționale. Raportul anual al Reliance menționează incertitudinile generate de aceste măsuri, care pot perturba echilibrul cerere-ofertă pe piața locală și internațională.

Pe piețele financiare, acțiunile companiilor de profil au înregistrat scăderi temporare, iar experții avertizează asupra unor posibile creșteri ale costurilor de producție și, implicit, ale prețurilor la combustibili. În plus, tarifele americane au stârnit reacții în rândul aliaților Indiei, care văd în această dispută un risc pentru stabilitatea relațiilor comerciale globale.

Tarifele impuse Indiei riscă să amplifice tensiunile geopolitice într-un moment în care echilibrul global este deja fragil. Din punct de vedere economic, acestea ar putea forța New Delhi să regândească strategiile comerciale și energetice, intensificând cooperarea cu țări din grupul BRICS și alte parteneri non-occidentali.

Din punct de vedere diplomatic, India își intensifică dialogurile cu alte puteri emergente, precum Rusia, Brazilia și China. Vizita preconizată a premierului Narendra Modi în China, după o pauză de peste șapte ani, este interpretată ca un semnal de recalibrare strategică, în condițiile în care New Delhi caută să-și diversifice parteneriatele, potrivit Energy News.