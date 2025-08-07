Economie Vinurile moldovenești, sucurile și textilele – lovite dur de noile tarife vamale ale SUA







Republica Moldova. Toate produsele moldovenești exportate în Statele Unite sunt taxate suplimentar cu 25%, în baza unui nou regim tarifar impus de administrația Trump. Printre cele mai afectate sectoare se numără vinurile, sucurile din fructe, confecțiile textile și produsele din plastic.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, noile taxe vor afecta întreaga structură a exporturilor moldovenești către piața americană. Cele mai afectate sunt vinurile de desert, sucurile de mere și alte fructe, articolele de plastic, produsele textile și alcoolul. Aceste categorii reprezintă peste 80% din totalul exporturilor moldovenești către SUA.

„Conform notificării primite de la Departamentul Comerțului al SUA, R. Moldova este vizată de un tarif comercial general de 25% aplicabil tuturor bunurilor exportate pe piața americană. Inițial, în luna aprilie, fusese anunțat un tarif de 31%, dar prin eforturi diplomatice am reușit să îl reducem la 25%. Continuăm dialogul tehnic cu partea americană pentru a solicita exceptări sau reduceri tarifare pentru anumite produse strategice”, menționează Ministerul Dezvoltării Economice.

Vinurile moldovenești sunt considerate principala victimă a acestor tarife. În anul 2024, peste 48% din totalul exporturilor către SUA au fost reprezentate de vinuri. În special vinuri de desert și vinuri de autor. Noile taxe riscă să scumpească semnificativ aceste produse pe piața americană, afectând competitivitatea producătorilor moldoveni.

Pe locul doi în lista produselor vulnerabile se află sucurile naturale, în special cele de mere, care au înregistrat o cotă de 14% din totalul exporturilor către SUA. De asemenea, industria textilă – în special confecțiile de tip lohn – este vizată de noile bariere vamale, cu o cotă de aproximativ 3% din exporturi.

Washingtonul invocă „reciprocitate tarifară”

Administrația Trump justifică măsurile prin nevoia de „echilibrare a balanței comerciale” și „reciprocitate tarifară”. Conform formulei aplicate de Departamentul Comerțului, țările au fost ierarhizate în funcție de nivelul mediu al tarifelor aplicate produselor americane. În cazul Republicii Moldova, oficialii de la Washington au invocat o taxare „medie de 61% asupra bunurilor americane”, un nivel contestat de autoritățile moldovenești.

Potrivit estimărilor efectuate de Centrul de politici bugetare „Budget Lab” de la Universitatea Yale, rata medie a tarifelor aplicate de SUA pentru toate cele 63 de țări vizate se va situa la 18,3%, „cel mai înalt nivel din epoca post-Marea Recesiune”. Rata impusă Republicii Moldova este peste media globală și se apropie de nivelul aplicat unor economii emergente precum Brazilia (50%) sau India (50%).

În afară de Republica Moldova, SUA a impus măsuri tarifare dure și împotriva unor parteneri comerciali tradiționali. Canada este sancționată cu o taxă de 35%, acuzată că nu ia măsuri suficiente pentru combaterea traficului de persoane. Uniunea Europeană este vizată de tarife progresive de până la 30% pentru produsele industriale. India este penalizată pentru importurile de petrol rusesc, iar Brazilia – din cauza situației judiciare a fostului președinte Jair Bolsonaro. China nu este menționată direct, dar a fost introdusă o taxă de 100% pentru cipuri și semiconductori, în încercarea de a stimula producția internă americană.

Decizia autorităților de la Washington de a impune tarife comerciale extinse intră astăzi în vigoare și lovește direct în exportatorii moldoveni. Republica Moldova se regăsește pe lista celor peste 60 de state care vor fi afectate de această măsură unilaterală. Lucru descris de presa americană drept „cel mai dur regim tarifar introdus din 1934 încoace”.