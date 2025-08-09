International „Războiul” SUA împotriva cartelurilor de droguri ar putea deveni militar







Cartelurile de droguri au devenit ținta directă a Pentagonului, după ce Donald Trump ar fi semnat un ordin secret ce permite intervenții militare împotriva acestora. Inițiativa vine pe fondul escaladării crizei opioidelor și a acuzațiilor formulate de Washington la adresa cartelurilor mexicane și a liderilor politici sud-americani.

Conform informațiilor publicate de The New York Times și preluate de agenția EFE, ordinul despre care se afirmă că ar fi fost semnat de Trump ar fi fost emis în secret și ar oferi Departamentului Apărării autoritatea de a folosi forța letală împotriva cartelurilor de droguri din America Latină. Decizia vine după ce Trump a desemnat șase carteluri mexicane drept grupări teroriste, inclusiv temutul cartel Sinaloa.

Planurile Pentagonului ar include operațiuni directe pe teritoriul altor state, fără o autorizare explicită din partea Congresului. Conform surselor citate, armata ar fi început deja elaborarea unor strategii de acțiune, deși persistă întrebări privind legitimitatea atacurilor asupra suspecților care nu prezintă o amenințare iminentă.

Fentanilul este considerat principala motivație a acestei inițiative, substanța fiind adesea produsă de carteluri cu precursori chimici din China, apoi introdusă ilegal în SUA.

În paralel cu această decizie, autoritățile americane au crescut recompensa pentru informații privind capturarea dictatorului comunist venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de legături directe cu cartelul Soarelui, acuzații respinse ferm de guvernul de la Caracas. Valoarea recompensei a fost majorată la 50 de milioane de dolari, în cadrul unei campanii extinse de combatere a traficului de droguri.

Administrația americană a intensificat și misiunile de supraveghere cu drone în spațiul aerian mexican, pentru a detecta laboratoarele de producție a fentanilului.

Deși aceste operațiuni sunt de natură non-letală și au fost inițiate sub administrația Biden, noul ordin semnat de Trump ar putea marca o schimbare radicală, permițând folosirea forței armate în afara granițelor.

Reacția autorităților mexicane nu a întârziat. Președinta Claudia Sheinbaum a afirmat într-o conferință de presă că a fost informată despre ordinul respectiv și a subliniat că „nu va exista o invazie” a Mexicului. Ea a insistat asupra respectării suveranității teritoriale și a exclus implicarea directă a armatei americane pe teritoriul național.

La nivel regional, inițiativa stârnește îngrijorări privind posibile tensiuni diplomatice. În timp ce Statele Unite acuză cartelurile de destabilizarea internă și contribuția la criza opioidelor, țările vizate avertizează asupra riscului escaladării unor conflicte armate și a încălcării dreptului internațional.

Potrivit The New York Times, armata SUA ar pregăti deja misiuni unilaterale în America Latină pentru a combate traficul de fentanil, un opioid sintetic care a provocat mii de decese în Statele Unite.