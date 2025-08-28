International Tradiție periculoasă. Mirele, mort din cauza gloanțelor trase pe post de artificii







Un incident tragic a zguduit comunitatea locală din nordul Turciei, după ce un mire de 23 de ani a murit din cauza rănilor provocate de focuri de armă trase în timpul sărbătorilor de nuntă, informează mass-media locală pe 27 august, potrivit The Straits Time.

Victima, identificată drept Ali K., a fost împușcată în timp ce împreună cu soția sa era escortat acasă după ceremonie, iar autoritățile au reținut o rudă de sex feminin a miresei, suspectată de comiterea faptei.

Conform raportului Agenției de Știri Anadolu, femeia de 47 de ani a fost imediat reținută de forțele de securitate, iar în grădina locuinței sale au fost descoperite două pistoale neînregistrate.

Procurorii au deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului tragic. Aceasta include identificarea motivelor și a eventualelor neglijențe care au permis producerea tragediei.

Incidentul a avut loc în nordul regiunii Mării Negre, unde obiceiul de a trage focuri de armă la nunți este încă răspândit și controversat.

Specialiștii atrag atenția că astfel de manifestări festive pot fi extrem de periculoase, mai ales când sunt implicate arme de foc neînregistrate sau persoane fără experiență.

În cazul de față, chiar familia miresei a fost implicată, ceea ce complică și mai mult investigarea și implicările legale.

Potrivit relatărilor locale, mirele a fost rănit grav și a decedat la scurt timp după incident. Poliția a confirmat că femeia reținută deține două pistoale fără autorizație, ridicate în cadrul percheziției efectuate în grădina sa.

Într-un caz similar, săptămâna trecută, un alt bărbat a murit și doi au fost răniți în provincia Trabzon, tot în urma focurilor de armă la o nuntă.

Autoritățile locale au anulat ceremonia și au reținut două persoane, dintre care unul polițist, pentru a fi audiate în legătură cu incidentul.

Oficialii subliniază că astfel de fapte reprezintă un risc semnificativ pentru siguranța publică și pot genera repercusiuni legale severe, inclusiv pedepse penale pentru deținerea și folosirea ilegală a armelor de foc.

Pe lângă tragedia individuală, incidentul are efecte mai largi asupra comunității și asupra percepției publice privind siguranța evenimentelor festive în nordul Turciei.

Experții spun că astfel de accidente subliniază necesitatea unei legislații mai stricte și a unor campanii de conștientizare publică cu privire la pericolele celebrărilor cu arme de foc.

Pe plan regional, incidentele de acest tip au generat discuții aprinse despre responsabilitatea socială și despre impactul cultural al tradițiilor care pun viețile oamenilor în pericol.

Comunitățile locale sunt acum supuse presiunii de a implementa măsuri preventive, iar autoritățile explorează posibilitatea interzicerii totale a focurilor de armă la nunți.