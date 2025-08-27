Justitie Un pădurar l-a omorât pe bărbatul care-l reclama că fură lemne. L-a abandonat în chinuri într-o râpă







Cruzime fără margini din partea unui pădurar bihorean asupra unui septuagenar. La bătut până acesta nu se mai putea deplasa. Apoi la târât într-o râpă și la lăsat să moară. Acum va sta 11 ani după gratii. Și va trebui să plătească familiei daune morale de un sfert de milion de lei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor în 9 noiembrie 2021. La sesizarea formulată de Tribunalul Bihor pentru desemnarea unei alte instanțe egale în grad a fost desemnat Tribunalul Satu Mare să soluționeze cauza. La inceputul acestei săptămâni, instanța a dat verdictul . "Condamnă inculpatul Roiti Ionuț la pedeapsa de 11 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate. Condamnă inculpatul Lingurar Simion Adrian la pedeapsa de 2 ani închisoare cu executare în regim privativ de libertate". Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Condamnarea e fără acord de recunoaștere. Lingurar a fost inițial audiat ca martor. El a încercat să îi construiască un alibi pădurarului Roiti.

Totul s-a întâmplat în 2018. Un bărbat de 70 de ani, Nicolae Cristea, îl reclamase pe pădurarul Ionuț Roiti că fură lemne. Sesizările ajunseseră la Poliție, la Primăria Budureasa din Bihor. Între Cristea și pădurar era o stare conflictuală mai veche.În aceea zi, pădurarul nu apucase să-și ia lemne de foc petru socrul său. S-a întors pe valea Hijului, în zona unde l-a întâlnit la coborâre Nicolae Cristea.

"Ocazie cu care l-a agresat pe acesta. Aplicându-i mai multe lovituri cu intensitate în zona toraco-abdominală, în zona membrelor inferioare şi prin compresie toraco-abdominală. Provocând victimei multiple fracturi costale şi de stern ce au cauzat un traumatism toracic cu hemopneumotorace. Pentru ca victima să nu poată fi aobservată de eventualii trecători, a mutat-o din drumul pietruit de pe valea Hijului, dincolo de râu. Într-o zonă greu accesibilă...Victima fiind ascunsă într-un şanţ astfel încât doar capul acesteia era deasupra solului. Iar apoi a abandonat-o în timp ce încă era în viaţă şi a lăsat-o fără ajutor peste noapte. În locul unde a fost găsită decedată în ziua următoare.Fără ca inculpatul să prevadă rezultatul mai grav produs - decesul victimei. Urmare acțiunilor sale, pe care însă în situația concretă trebuia şi putea să prevadă, scrie rejust.ro

După comiterea faptei, pădurararul poartă convorbiri cu un prieten care era șeful Postului de poliție Budureasa. Conform rechizitoriului, conținutul acestora "trădează activitatea inculpatului de agresare a victimei ce a avut loc în aceeași zi" Din cuprinsul acestor mesaje ar rezulta atât faptul că Ionuț Roiti s-a întâlnit cu victima cât și faptul că a agresat-o. Din mesaje ar fi reieșit inclusiv temerea pădurarului că îi va face plângere ca urmare a acestei agresiuni.

A doua zi dimineață, soția victimei reclama la postul de poliție faptul că soțul său nu s-a întors acasă în noaptea de 06.11.2018, după ce în dimineața zilei a plecat la cules de ciuperci, pe Valea Hijului. Polițist pornește în căutarea victimei dar îl invită la aceste căutări și pe Ionuț Roiti.Bazându-se pe discuțiile purtate cu acesta cu o seară înainte.După mai multe căutări, locul unde era victima a fost indicat de pădurar.

"Comportamentul inculpatului de pe durata căutărilor și imediat după descoperirea cadavrului victimei, inclusiv remușcările care l-au cuprins, descrise de către toți participanții la aceste căutări (polițistul Bolcaciu și membrii familiei victimei) trădează comiterea faptei de către inculpat", se arată în rechiztoriu. Pădurarul va trebui să plătească și peste 250 daune morale soției și fiicelor victimei dacă hotarârea rămâne definitivă.